Флот ЛОРПа в Архангельске готовится к навигации

По состоянию на 21 мая на водных магистралях Ленского бассейна работают48 единиц флота ПАО «ЛОРП» — 20 сухогрузных и 28 нефтеналивных. Всего в п.Осетрово на погрузке находятся 9 единиц флота, на подходе – 14 единиц. Отправлено из Осетрово 13500 тонн сухогрузов и нефтеналива.

Теплоход «Святитель Иннокентий» проходит докование в Архангельске

В Киренске под погрузкой пиломатериалами находится СОТ-1116 назначением на Вилюй. В Витиме грузятся пиломатериалами две баржи назначением на Якутск. В Пеледуе активно идёт сдача флота в эксплуатацию. Сегодня вышли вверх до Осетрово т/х «Ленанефть-2020» и «Капитан Каблуков» с баржей МН-2604. В Жатае идёт сдача флота в эксплуатацию.

Сегодня 12 часов из п.Джебарики-Хая вышел т/х «Неман» с баржей назначением на п.Слобода на р.Амга. Состав доставит 2600 тонн каменного угля. А всего на Амгу предстоит доставить 30 тысяч тонн черного золота. Встаёт под погрузку т/х «Капитан Зырянов» с баржей МП-2564, в ожидании — «Капитан Лобанов» с МП-2502. В пути находится т/х «Днестр» с МП-2505.

17 мая начался ледоход в Усть-Куйге на р.Яна. Начались подвижки льда в Нижнеянске. Янский судоходный участок ведёт подготовку флота к сдаче в эксплуатацию. На следующей неделе в ЯСУ прибывает инспектор Российского Речного Регистра для приёмки флота и специалист СИСБ Жатайского судоремзавода для подготовки средств безопасности – плотов, жилетов, спасательных кругов и др.

С 19 мая на р.Индигирка начались подвижки льда в районе п.Белая Гора. В Белогорском судоходном участке ведутся работы по подготовке к ледоходу: флот расставляется, т/х «Обь» и «Севан» освобождены от ледовых чаш. На вооружении находится 1 единица флота, на саморемонте – 6 единиц.

Капитан теплохода «Капитан Пашнин» Валериан Дианский на рабочем месте – в рулевой рубке

Идёт подготовка флота пароходства в западном направлении. В Архангельске готовится к очередному предъявлению РРР т/х «Капитан Пашнин» — капитан Валериан Дианский. «Святитель Иннокентий» проходит докование, «сибирскому» ремонтируют днище корпуса, после чего произведут покраску. Руководит экипажем капитан Николай Селин. В середине мая в Архангельске в служебной командировке находился начальник СИСБ Жатайского судоремзавода Александр Азаров, который произвел подготовку спасательных средств к навигации – переукладку плотов и испытания жилетов, спасательных кругов и др. «Сибирские», как и в прошлую навигацию, будут доставлять грузы для Харасавэйского газоконденсатного месторождения.