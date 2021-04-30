Флот ЛОРПа готов к навигации

30 апреля на еженедельном видеосовещании службы главного инженера ПАО «ЛОРП» отчитались подразделения пароходства от Осетрово до Белой Горы. Директор Осетровского филиала Анатолий Шишимарин доложил о готовности к работе буксира «Томпо», танкера «Капитан Суханов» и баржи.

«В верховьях Лены наблюдается похолодание, температура воздуха сегодня минус 4 градуса, ждём ледоход, флот к работе готов», — отметил на совещании А.И.Шишимарин.

В затоне Пеледуской БТЭФ работают 6 дежурно-спасательных судна, с сегодняшнего дня начала работать комиссия подразделения по приёмке флота. В Ленск в лабораторию направлена вода с очистных станций 20-ти теплоходов, результаты исследований в связи с майскими праздниками будут готовы 11 мая. Активно ведутся работы по замене днища корпуса на теплоходе «Капитан Слобожанин», на котором вырезано 450 кв.метров, заменено 200 кв.метров. В Пеледуе наблюдаются устойчивые минусовые температуры.

В Жатайском затоне работают дежурно-спасательные суда. Ледоколу «Капитан Бородкин» предстоит освободить ото льда суда, стоящие на дальнем караване и завести в затон для безопасного отстоя во время ледохода.

В северных подразделениях – в Белогорском и Янском судоходных участках продолжаются судоремонтные работы, флот сдается в техническую готовность по графику.

Сегодня в 9 утра начали курсировать скоростные суда «Нептун» на воздушной подушке по маршруту Якутск (203 мкр) – Нижний Бестях (вокзал ЖДЯ).

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