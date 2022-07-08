Флот готовиться к Арктике

В ПАО «ЛОРП» идёт активная подготовка к арктической навигации, в которую планируется перевезти 460 тыс. тонн грузов (налива – 190 тыс. тонн и сухогрузов – 270 тыс. тонн). Для завоза будет задействовано 89 единиц транзитного флота грузоподъёмностью 163 тыс. тонн, в том числе 2 ледокола.

На 8 июля в эксплуатации находятся 156 единиц флота пароходства. Нефтеналивной флот грузится на Арктику – в Жатае отгружены нефтепродукты на «Ленанефть-2043», «Ленанефть-2053». Планируется отгрузка танкерного флота с Нижнего Бестяха назначением на Тикси и Колыму.

«Механик Курчатов» с морскими баржами, теплоходы «Конда», «РТ-776», «Капитан Зырянов» идут на Джебарики-Хая для погрузки каменного угля для северов. «Сибирские» — «Вадим Тюрнев», «Капитан Шандровский», «Дионисий Хитров», «Капитан Марков», «Капитан Орлов» оформляют документы, после чего также возьмут курс на Арктику. «Капитан Марков» будет грузиться назначением на Нижнеянск, «Капитан Орлов» — на Зелёный Мыс.

10 июля из Жатая планируется выход ледокола «Капитан Бабичев» до устья р.Алдан за баржами с углём, с которыми направится на Быков Мыс.

К 20 июля суда пароходства должны подойти на Быков Мыс и при благоприятной ледовой обстановке выйдут на морской участок для выполнения главной стратегической задачи – Северного завоза по доставке жизненно важных грузов.

Подготовка к Арктике находится под личным контролем генерального директора ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионова.