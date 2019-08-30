Флор и Лавер — народные приметы 31 августа

31 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти мучеников Фрола и Лавёра.

Согласно житию, Флор и Лавр были родными братьями, с юности уверовавшими во Христа. Их, как известных каменщиков, правитель Иллирика направил к правителю соседней области для построения нового языческого храма. Братья отдавали полученную плату бедным и проповедовали им Христа. Успеху их проповеди способствовали чудеса, самым известным из которых стало исцеление сына языческого жреца, после чего исцелённый и его отец стали христианами. В новопостроенном храме, в который ещё не были внесены идолы, Флор и Лавр вместе с обращёнными ими христианами совершили совместную молитву, а после этого уничтожили идолов, предназначенных для перенесения в храм.

Все участники этих событий были схвачены и сожжены, а Флор и Лавр были отправлены обратно в Иллирик. Флор и Лавр исповедали себя христианами перед правителем, после чего были брошены в колодец и засыпаны землёй. Впоследствии их мощи были обретены нетленными и перенесены в Константинополь, где их видели русские паломники Антоний и Стефан Новгородец в 1200 и 1350 годах соответственно.

Предание утверждает, что сразу после обретения мощей Флора и Лавра прекратился падёж скота. В связи с этим, на Руси эти святые почитались как покровители лошадей. В древних русских иконописных подлинниках указывается, что на иконах святые Флор и Лавр должны быть написаны с лошадьми.

В народном календаре день 31 августа известен как Фрол и Лавёр — лошадники (Фролов день).

Название происходит от имён христианских святых Флора и Лавра, которые в народных поверьях считались покровителями лошадей. У русских в этот день лошадей кормили в полную сыть и на них не работали, даже на скачках седлать лошадей было не принято.

В этот день с утра крестьяне прикармливали лошадей свежим сеном и овсом, заплетали им гривы пёстрыми лоскутками. В некоторых местах совершалось освящение воды. После обедни за церковной оградой кропили приведённых лошадей святой водой. Это, по мнению крестьян, «охраняет коней ото всякого лиха»: «умолил Фрола-Лавра — жди лошадям добра!».

Хозяева выводили своих коней на луг, чистили их, с ладони закармливали овсом. Поили лошадей из зимней шапки, в которую клали серебряную монету. Верили, что это этого «лошади добреют и не боятся лихого». Потом серебряную монету скрытно клали под яслями и закладывали соломой. Если было подозрение, что лошадь болеет, то могли прочитать заговор.

Народные приметы 31 августа: