26.12.2020
16:07
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Светская хроника
Флешмоб #яиринавысоких набирает обороты
Громкий скандал на сессии Ил Тумэна в Якутии вышел за пределы Якутии и даже России.
Известный якутянин Георгий Башарин поделился фото из китайских соцсетей, где уже обсуждается резонансное событие. Китаянки полностью поддерживают прекрасного министра, выражая свое возмущение в комментариях.
А в якутских соцсетях продолжается красивый флешмоб декольте разной степени открытости.
Грудь министра предпринимательства Якутии Ирины Высоких может стать мировым флешмобом. И подвинуть с пьедестала самой известной женщины Якутии саму Сардану Авксентьеву.
Источник: SAKHALIFE.RU
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