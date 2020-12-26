Флешмоб #яиринавысоких набирает обороты

Громкий скандал на сессии Ил Тумэна в Якутии вышел за пределы Якутии и даже России.

Известный якутянин Георгий Башарин поделился фото из китайских соцсетей, где уже обсуждается резонансное событие. Китаянки полностью поддерживают прекрасного министра, выражая свое возмущение в комментариях.

А в якутских соцсетях продолжается красивый флешмоб декольте разной степени открытости.

Грудь министра предпринимательства Якутии Ирины Высоких может стать мировым флешмобом. И подвинуть с пьедестала самой известной женщины Якутии саму Сардану Авксентьеву.