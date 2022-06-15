Увлекательный квест и флешмоб для детей прошел в Мирном

В преддверии Дня России более 100 детей лагеря труда и отдыха «Трудовой-2022» совместно с обучающимися студии барабанщиц «Браво» ЦДО г.Мирный организовали масштабный флешмоб, который прошел на Вилюйском кольце. Ребята исполнили зажигательный танец под песню Олега Газманова «Вперед Россия» и другие песни о нашей Родине.

В праздничный день 12 июня в городском парке г .Мирный дворовые вожатые провели увлекательный и познавательный квест под названием «Россия –Родина моя».

Целью проведения квест–игры является воспитание чувства патриотизма, уважения и гордости за свою Родину.

Участники были поделены на две команды, каждой команде необходимо было пройти девять интереснейших станций. Перетягивание каната, конкурсы на скорость и аккуратность проверили спортивную подготовку участников. Смекалку и находчивость помогла выявить станция, на которой нужно было разгадать кроссворд по городам России.

На каждой точке находились дворовые вожатые, которые внимательно следили за участниками и выдавали золотые монетки за прохождение станции. Главной особенностью этого квеста было то, что за золотые монеты команда могла выкупить у купца часть флага и после прохождения всех заданий каждая команда смогла собрать флаг России.

Всех участников по окончанию квеста пригласили принять участие в общем флешмобе. Ну а в конце детей ждал сюрприз – мороженое от Мирнинского молокозавода «MirMilk».

Каждый ребенок получил максимальное количество эмоций и впечатлений!