Флешмоб «Голубь мира» в день Парада Победы

Жители Якутии могут стать участниками Всероссийской акции «Голубь мира»

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) приглашает жителей Якутии 24 июня, в день проведения Парада Победы в Москве и ряде других городов, принять участие во Всероссийской акции «Голубь мира».

«Белый голубь – самый узнаваемый символ мира. 24 июня мы призываем всех жителей республики создать свою фигурку голубя, как символ сегодняшней мирной жизни», — говорится в сообщении.

Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет пространство с пожеланием мира и хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле

Также можно вывесить голубя на своем окне или украсить дерево возле дома.

Организаторы считают, что своим участием в акции каждый житель республики выражает благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны. Показывает, насколько это важно, беречь мир ради себя и ради будущих поколений.

По информации Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я)