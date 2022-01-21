Фламинго Гриша на месте 🦩

Розового Фламинго Гришу доставили в красноярский зоопарк «Роев ручей». Сейчас новичок находится в карантинной зоне и будет постепенно привыкать к новым условиям проживания. Через месяц он переедет в общий павильон к своим сородичам, — сообщает Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков.

Отметим, что птицу во время полета сопровождала госинспектор природного парка «Живые алмазы Якутии» София Ыракыева. Она передала фламинго работникам зоопарка «Роев ручей». «Птица перелет перенесла хорошо. Неудобство пассажирам не доставила, перевозили ее в специальной коробке с отверстиями. Работники зоопарка очень ждали прилета нового обитателя. В данный момент, в этом зоопарке содержатся еще 11 розовых фламинго», — прокомментировала госинспектор.