Фламинго Гриша из Якутии принят стаей сородичей

Фотографиями спасённого в Якутии год назад розового фламинго Гриши поделился в соцсетях красноярский зоопарк «Роев ручей». Можно обратить внимание, что он заметно повзрослел и поменял окрас перьев, передаёт ЯСИА.

«Чаяндинский фламинго — самый молодой член стаи подрос. Серенький окрас поменялся на бело-розовый, и теперь требуется хорошенько всматриваться, чтобы найти его в общей стае, ну разве что клюв у него ещё не такой яркий, как у взрослых собратьев», — отмечают в зоопарке.