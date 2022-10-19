19.10.2022
19:37
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Природа

Фламинго Гриша из Якутии принят стаей сородичей

Фотографиями спасённого в Якутии год назад розового фламинго Гриши поделился в соцсетях красноярский зоопарк «Роев ручей». Можно обратить внимание, что он заметно повзрослел и поменял окрас перьев, передаёт ЯСИА.
«Чаяндинский фламинго — самый молодой член стаи подрос. Серенький окрас поменялся на бело-розовый, и теперь требуется хорошенько всматриваться, чтобы найти его в общей стае, ну разве что клюв у него ещё не такой яркий, как у взрослых собратьев», — отмечают в зоопарке.

Фламинго Гриша на месте 🦩
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Фото: зоопарк Роев ручей
Источник: ЯСИА

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