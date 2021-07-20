Флаг ЖДЯ подняли на высочайшие вершины России и Европы

В конце мая начальник станции Куранах Аян Степанов с группой альпинистов покорил Эльбрус высотой 5642 метра, исполнив свою давнюю мечту детства. С собой на самую высокую горную вершину Европы он поднял флаг Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

«Всегда хотел оказаться на вершине величественного Эльбруса. Ещё в детстве слышал, что там настолько высоко, что горизонт земли оттуда округлый и видно, что земля — это очень-очень большой шар. И когда узнал, что наша компания оплачивает проезд, то решение было принято окончательно. Восходить было очень тяжело, но детская мечта и флаг, лежащий у меня в рюкзаке, придавали сил. Были люди со всего мира, из двадцати четырех человек до вершины добрались только девять. Мешающих факторов было много: мороз, нехватка кислорода, физическая нагрузка более 12 часов, прямые солнечные лучи (из-за тонкого озонового слоя), и, конечно же, трещины в здоровье — они там проявляются особенно сильно. С холодом и со здоровьем проблем не было, да и нагрузка в 12 часов была не критичной, для бывшего составителя — это одна тяжелая смена. А вот обгореть и задыхаться во время сна пришлось, но трудности — это хорошо, трудно, значит ты идёшь в гору, растёшь. Желаю компании дальнейшего роста и всегда быть на высоте, а флаг наш уже на самой высокой точке Европы» — рассказал Аян после восхождения. Он выразил особую благодарность председателю профсоюзного комитета Наталье Егоровне Онофрийчук за поддержку.

Аян является председателем молодежного совета АО «АК «ЖДЯ». Как отметил Аян, изначально он планировал совершить восхождение в прошлом году в честь 25-летия АО «АК «ЖДЯ», но пандемия помешала осуществлению планов.

А в начале июля еще один сотрудник АО «АК «ЖДЯ» Даниил Буженко в составе группы альпинистов из 9 человек поднял флаги АО «АК «ЖДЯ» и Республики Саха (Якутия) на горную вершину Казбек высотой 5033 м.

Даниил работает в компании ведущим инженером в отделе управления строительством службы капитального строительства с 2020 года. Сам он родом из Санкт-Петербурга. Это его второе восхождение на горные вершины. Первый раз в 2019 году он поднялся на Эльбрус.

«После Эльбруса мы с ребятами решили продолжать наше альпинистское движение и в этом году решили покорить Казбек. Наша группа состояла из 9 человек, в том числе 2 гида. Первые два дня мы шли с небольшим набором высоты. Затем дорога оказалась намного сложнее. Мы практически карабкались по скалам, был жуткий ветер, нас сдувало ветром, с горем пополам переходя все опасные маршруты, мы поднялись на штурмовой лагерь, который находился на высоте 4200 метров. Там нас накрыло ветром под 40 м/с, мы прятались в палатках, укрепляли их, а ночью еще выпал снег и мы все промокли. Мы ждали дня икс и в два часа ночи 8 июля мы вышли на штурм Казбека, каким-то чудом погода наладилась, ветра не было, солнечно. До вершины мы поднимались где-то 5,5 часов. Не все из нашей группы поднялись на вершину, некоторым участникам группы стало плохо. Спускались мы 2,5 часа. На спуске нас накрыла дождевая туча. Все прошло хорошо, никто не сорвался. Спустились в лагерь на 3500 м. Там переночевали. На следующее утро мы отправились вниз. Нам пришлось спускаться по вертикальной скале и там нас настигла опасность – камнепад, чудом нам удалось избежать самых худших последствий. Все обошлось без потерь. На следующий год планируем покорить Арарат или Белуху на Алтае» — поделился впечатлениями Даниил. Он рассказал, что занимается спортом, но к восхождению готовился целенаправленно, было несколько месяцев усиленной подготовки. «На Казбек подниматься сложнее, чем на Эльбрус. Жутко экстремально, но впечатления незабываемые» — сказал Даниил.

«Это здорово, что в у нас в компании работают такие сотрудники, которые умеют преодолевать сложности, у которых развит командный дух, для которых спорт – это норма жизни. Очень приятно, что в экспедицию ребята взяли с собой флаг ЖДЯ, как символ того, что они преданы своей профессии, любят свой родной коллектив. Руководство нашей компании в лице генерального директора Василия Владимировича Шимохина и профсоюзный комитет всегда поддерживают любые здоровые начинания, очень много внимания уделяют оздоровлению сотрудников и вовлечению их в занятия физкультурой и спортом. Отрадно, что такие сотрудники являются лидерами молодежи, на которых можно равняться и стремиться покорять новые вершины — не только горные, но и профессиональные» — отметила Наталья Егоровна Онофрийчук, председатель профсоюзной организации АО «АК «ЖДЯ».