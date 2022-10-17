17.10.2022
18:49
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Спорт

Флаг Игр «Дети Азии» в Кузбассе развернули на одной из высочайших гор России – Казбеке!

⚡️Флаг Игр «Дети Азии» в Кузбассе развернули на одной из высочайших гор России – Казбеке!

Группа альпинистов из Сибири совершила восхождение на одну из самых известных гор Кавказа и посвятила его предстоящим Играм «Дети Азии».

В составе группы — 11 спортсменов из четырех регионов Сибири – Кузбасса, Омской и Новосибирской областей, Красноярского края.

🏔Альпинисты начали восхождение в районе поселка Кармадон (Республика Северная Осетия – Алания). В тяжелых погодных условиях спортсмены преодолели более 40 километров, восхождение заняло семь дней. Альпинисты покорили «пик ОДЖ», высотой 4200 метров, где и развернули флаг Игр «Дети Азии».

Казбек – потухший стратовулкан, самый восточный пятитысячник Кавказа, входит в десятку самых высоких гор России. Расположен Казбек на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта. Последнее извержение произошло в 650 году до н.э.

Источник: тгк "Дети Азии 2023" в Кузбассе

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