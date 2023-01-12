Светлана Алексеева врач-гериатр: Считаю, что физические нагрузки очень важны для здоровья

Светлана Алексеева врач-гериатр Якутской городской больницы №2 занимается скандинавской ходьбой. Разумеется, каждый находит в этой ходьбе что-то свое. Подавляющее большинство в мире, конечно же, использует скандинавскую ходьбу, как оздоровительную практику. Светлана Павловна рассказала зачем она занимается скандинавской ходьбой и считает её самым полезным видом спорта.

— Я занимаюсь скандинавской ходьбой несколько лет. Лени не было никогда: я настроила себя заниматься при любых погодных явлениях. Скандинавская ходьба — новая жизнь без болезней и больничных листов; спасение и рука помощи для тонущего человека; привычка и отдушина; драйв и хорошее настроение.

Хочу поделиться своим опытом с теми, кому действительно важно разобраться в тонкостях занятий, предостеречь от ошибок и дать полезные рекомендации.

Я считаю, что физические нагрузки очень важны для здоровья. Я выбрала скандинавскую ходьбу в качестве кардионагрузки. Почему не просто хожу, а именно с палками для скандинавской ходьбы? Если вы замечали, когда долго ходишь час-два может уставать поясница. Палки помогают ее разгрузить, ведь часть нагрузки уходит на руки. Вот еще одна причина, почему я выбрала скандинавскую ходьбу- возможность укреплять мышцы рук, которые чаще всего у женщин очень слабые. В целом во время ходьбы с палками задействованы многие группы мышц.

Как и при любой другой физической активности при занятии скандинавской ходьбой можно скинуть и лишний вес. Все будет зависеть от того, как часто вы будете заниматься, что помимо скандинавской ходьбы будете применять еще дополнительные физические нагрузки, коррекцию рациона питания.

Мои рекомендации: обязательно найдите специалиста и освойте технику! Она определит 99% процентов успеха. Я прошла мастер-классы Матвея Лыткина. Заниматься нужно не меньше 40 минут, давать среднюю нагрузку, желательно хотя бы немного пропотеть. Если говорить о плюсах занятий скандинавской ходьбой, то тут нет возрастных ограничений, можно заниматься практически всем.

Еще хочу отметить, что нашла здесь товарищей с общими интересами и целями. Ходить вместе плечом к плечу — здорово, не чувствуешь, как пролетает время тренировок. Иногда, правда, полезно ходить в одиночестве. Когда ходишь одна, думая и планируя — решения задач приходят внезапно. Скандинавская ходьба с утра помогает начать с чистого листа: голова свежая и заботы проходят. Особенно приятно то, что заниматься можно в любом месте, необязательно быть привязанным к душному залу.