21.04.2021
21:19
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Политика

Фитнес-тренер о том, что заинтересовало его в Послании Путина

Известный якутский фитнес-тренер Руд Хва оперативно откликнулся на Послание президента России Федеральному Собранию РФ.

Источник: https://www.instagram.com/p/CN7Vdy3sAe0/?igshid=1tefw7pvwch60
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