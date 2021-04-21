21.04.2021
21:19
60
Политика
Фитнес-тренер о том, что заинтересовало его в Послании Путина
Известный якутский фитнес-тренер Руд Хва оперативно откликнулся на Послание президента России Федеральному Собранию РФ.
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