15.06.2020
20:30
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Экономика
Fitch Ratings сохранило рейтинг АЛРОСА на инвестиционном уровне BBB- «Стабильный»
|Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг АЛРОСА на инвестиционном уровне BBB-. Прогноз по рейтингу – «Стабильный».
Fitch Ratings подтвердило свою оценку финансового положения АЛРОСА со стабильным прогнозом. Агентство отмечает проактивные действия менеджмента на фоне влияния пандемии коронавируса в 2020 году, направленные на поддержание устойчивого финансового положения и позиции компании на глобальном рынке.
Агентство повысило IDR АЛРОСА с уровня BB+ до BBB- весной 2019 года на фоне возросшей финансовой гибкости и повышения уровня корпоративного управления.
9 июня о сохранении кредитного рейтинга компании на инвестиционном уровне BBB- со «стабильным» прогнозом объявило S&P Global Rating.
Источник: Пресс-служба АК "АЛРОСА"
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