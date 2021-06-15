Fitch повысило рейтинг АЛРОСА до BBB со «стабильным» прогнозом



15 июня 2021 года – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) АК «АЛРОСА» (ПАО) с уровня «BBB-» до «BBB». Прогноз по рейтингу – «стабильный

Агентство отметило следующие основные аспекты, способствовавшие повышению рейтинга:

· Дивидендная политика: гибкость и предсказуемость дивидендной политики АЛРОСА позволяет удерживать уровень долговой нагрузки на консервативном уровне даже в периоды ослабления рынка;

· Доступные источники ликвидности: наличие минимального уровня запаса ликвидности в форме денежных средств и их эквивалентов обеспечивает устойчивость бизнеса в периоды резкого сокращения продаж, в марте 2021 г. требование к запасу денежных средств было увеличено до 50 млрд руб.;

· Доступ к рынкам капитала: способность Компании оперативно выходить на международный рынок долгового капитала – в июне 2020 г. АЛРОСА разместила выпуск еврооблигаций в сумме $500 млн на срок 7 лет по ставке 3,1% годовых;

· Устойчивое финансовое положение: несмотря на существенное снижение финансовых показателей во 2 кв. 2020 г. на фоне сокращения продаж (в частности, уровень долговой нагрузки превышал значение 1,0 по показателю Чистый долг/EBITDA), уже по итогам второго полугодия 2020 г. на фоне восстановления рынка Компания показала существенный рост свободного денежного потока и возвращение долговой нагрузки к целевому уровню;

· Низкий уровень долга: в среднесрочной перспективе уровень долговой нагрузки будет находиться на комфортном уровне с точки зрения соответствия рейтингу уровня «BBB»;

· Дисбаланс спроса и предложения алмазов: уровень мировой добычи структурно снизился, и, по оценкам аналитиков Fitch, будет находиться на уровне не выше 130 млн карат в год, в то время как спрос на ювелирные украшения в ключевых регионах потребления продолжает увеличиваться на фоне увеличения располагаемых доходов и роста среднего класса;

· Поддержка со стороны государства: в кризис 2008-2009 гг. государство оказало поддержку Компании путем выкупа алмазов в Гохран, аналогичная возможность рассматривалась и в 2020 г., однако, она не была реализована ввиду восстановления продаж Компании;

· Искусственно выращенные алмазы: наблюдается четкое выделение этой категории в отдельный сегмент рынка ювелирных украшений, цены на синтетические алмазы существенно снизились за последние несколько лет вслед за снижением себестоимости.

«Мы рады, что усилия менеджмента, направленные на повышение устойчивости работы Компании и отрасли в целом, не остаются без внимания аналитиков рейтинговых агентств и инвестиционного сообщества. Мы, безусловно, продолжим работу по дальнейшему повышению эффективности бизнеса, снижению рисков, повышению качества корпоративного управления, а также удержанию лидерских позиций Компании на мировом рынке как по производству, так и по рентабельности бизнеса», – прокомментировал заместитель генерального директора Алексей Филипповский.

Cправкa:

В июне 2020 года Fitch Rating подтвердило рейтинг АЛРОСА на уровне BBB- со «стабильным» прогнозом. Тогда аналитики отметили проактивные действия менеджмента на фоне влияния пандемии, направленные на поддержание устойчивого финансового положения и позиции Компании на глобальном рынке.

На сегодняшний день АЛРОСА имеет рейтинги инвестиционного уровня от всех трех крупнейших международных агентств. Рейтинг Эксперт РА по национальной шкале подтвержден на наивысшем уровне ruAAA со «стабильным» прогнозом 23 апреля 2021 года.



