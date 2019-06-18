Fitch подтвердил рейтинг Якутии на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»

14 июня 2019 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом. Рейтинг всех находящихся в обращении выпусков облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) подтвержден на уровне «BBB-».

Подтверждение рейтингов основывается на оценке риск-профиля республики и оценке устойчивости к долговой нагрузке на уровне «аа» согласно рейтинговому сценарию Fitch. Это отражает наличие у республики низкой долговой нагрузки, стабильный приток межбюджетных трансфертов и хорошую, хотя и концентрированную, налоговую базу, которая обусловливает подверженность налоговых доходов республики волатильности.

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что республика имеет устойчивую базу доходов с хорошими перспективами роста, что подкрепляется хорошими показателями горнодобывающего сектора и значительными инвестициями в регионе. ВРП республики демонстрировал положительную динамику и исторически опережал среднестрановые показатели.

Рейтинги Республики Саха (Якутия) находятся на одном уровне с рейтингом Российской Федерации (Fitch – BBB-/Позитивный).