Fitch отозвало рейтинги 20 регионов РФ, в том числе и Якутии

Рейтинговое агентство Fitch объявило об отзыве рейтингов российских городов и регионов. Аналогичные действия предприняты в отношении компаний из ряда секторов: сырьевого, энергетического, транспортного и других, сообщает Коммерсант.

Отозваны рейтинги 20 местных и региональных органов власти. В перечень вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Красноярский, Ставропольский, Алтайский края, Марий Эл, Якутия, Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая, Новосибирская, Кировская области, ЯНАО и Новосибирск.

Среди компаний отозваны рейтинги «Газпрома», «Газпром нефти», «Татнефти», «Башнефти», ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, «Северстали», «Интер РАО ЕЭС», ФСК ЕЭС, En+ Group, «РусГидро», «Первой грузовой компании», «Совкомфлота» и других.

25 марта Fitch отозвало суверенные рейтинги России. Компания объявила, что аннулирует рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под санкции ЕС. Ранее в марте Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков и их дочерних организаций, а также рейтинги «Аэрофлота», сообщает Коммерсант.