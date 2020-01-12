Фишки шоу «Мисс Республика Саха (Якутия)» — 2020

Самый главный конкурс красоты нашего региона «Мисс Республика Саха (Якутия)» состоится 24 января в ЦСП «Триумф».

На этот раз организаторы ввели много новшеств в правила мероприятия. Так, одним из интересных условий является заселение участниц в гостинице вплоть до дня шоу.

В день данного события, дирекция организовала выездное мероприятие для самых красивых девушек республики в Усадьбе АТЛАСОВЫХ.

Про фишки конкурса нам рассказал исполнительный директор Стас СТЕПАНОВ:

— Все участницы будут жить в гостинице с 12 до 23 января. Для них мы приготовили обширную программу, например, пройдут фотосессии, мастер-классы.

Также в эфире телеканала НВК Саха с 13 января после вечерних новостей будет выходить ежедневный дневник конкурса в виде реалити-шоу. А что там мы запланировали, все секреты не буду рассказывать, пусть читатели сами посмотрят, думаю, им будет очень интересно.

График будет очень плотный. Подъем в 7 часов утра и после завтрака — подготовка к основному шоу. Будут жить круглосуточно, покидать территорию гостиницы никто не имеет права.

Мы им предоставляем завтрак, обед и ужин, условия очень хорошие. У нас много партнеров, это фирмы местных продуктов, в том числе и «Саюри». То есть будет все только лучшее для наших красавиц!

Что касается фишек основного шоу, то кроме эксклюзивного концерта Валерия МЕЛАДЗЕ, пишется специальная музыка конкурса. Шоу будет держаться только на участницах, то есть других специально приглашенных артистов на сцене наши зрители не увидят. Надо еще сказать, что впервые в Якутске состоится шоу такого масштаба в плане сложной сценографии и технической составляющей. Например, мы хотели бы загадать вашим читателям загадку — сцена будет из воды, но не из воды, а подиум из травы, но не из трав, что это может быть? Правильный ответ узнают, когда придут 24 января в ЦСП «Триумф».

В жюри мы пригласили людей из разных сфер. Они не будут совещаться и общаться вообще, мы это сделали для прозрачности и справедливости голосования.

Сегодня мы в Усадьбе получили алгыс от Валентины АТЛАСОВОЙ и пообедали. Затем поедем в гостиницу, и уже начнется программа пребывания.

Всех ждём на шоу!