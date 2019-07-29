Фирма, учрежденная сыновьями первого заммэра Якутска, получит из бюджета города 6 млн рублей

Мэрия Якутска проводит три конкурса на информационное сопровождение на общую сумму в 6 млн рублей. Во всех трех единственным участником выступает компания «Город-ТВ», которой уже удалось выиграть первую закупку на 2,6 млн рублей. Оставшиеся две на 2,3 и 1,1 млн рублей также достанутся этой фирме, так как кроме них в конкурсе больше никто не участвовал, сообщает News.Ykt.Ru.

Учредителями ООО «Город-ТВ» в разное время выступали сыновья первого заммэра Якутска Владимира ФЕДОРОВА — Святослав и Владислав. Святослав ФЕДОРОВ вышел из состава учредителей в апреле этого года. В настоящее время учредителями выступают Наталья ЛОПАТИНА и Вадим МЕЛЬНИКОВ.

Информационное сопровождение включает в себя трансляцию еженедельных планерок на канале «Якутск.ТВ» в YouTube и размещение новостных сюжетов о деятельности мэрии на этом же канале и т.д. Срок контракта — до конца 2019 года.

Напомним, весной мэрия уже пыталась провести аналогичную закупку на 6 млн рублей, но после общественного резонанса аукцион отменили.