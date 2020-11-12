Финансовые результаты группы АЛРОСА за 3 квартал

АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 3 кв. и 9 мес. 2020 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

• Выручка за 3 кв. увеличилась в 5 раз кв/кв до 49,7 млрд руб. (+9% г/г) в связи с восстановлением спроса на алмазы после существенного снижения предложения алмазов во 2 кв. на фоне распространения пандемии.

• Показатель EBITDA[1]за 3 кв. вырос до 25,7 млрд руб. (во 2 кв. 2020: 117 млн руб.) за счет восстановления объемов продаж, а также реализации мер по контролю над затратами. Относительно 3 кв. 2019 г. рост составил 22%.

• Рентабельность по EBITDA за 3 кв. составила 52% (3 кв. 2019 г.: 46%).

• Чистая прибыль за 3 кв.увеличилась до 7,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки несмотря на негативное влияние обменного курса (-10 млрд руб.).

• Свободный денежный поток (СДП) в 3 кв. вырос до 22,6 млрд руб. против -30 млрд руб. во 2 кв. 2020 г. (+20,1 млрд руб. г/г) за счет роста операционного денежного потока до 28 млрд руб. Инвестиции составили 5,4 млрд руб. (+19% кв/кв; +16% г/г).

• Показатель чистый долг/12М EBITDA на конец 3 кв. остался на уровне 1,25х.

• Прогноз на 2020 г.:

— уровень производства – 30 млн кар (в начале 2020 г.: 34 млн карат);

— инвестиции – около 20 млрд руб. (ранее: 22 млрд руб.).

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА:

«Начиная с середины августа мы начали наблюдать первые признаки восстановления активности на алмазном рынке и, как следствие, увеличение спроса на нашу основную продукцию. Этому способствовало два основных фактора. Первый – максимальная поддержка наших долгосрочных клиентов путем предоставления им возможности полностью отказываться от закупок ранее законтрактованного товара, что способствовало существенному снижению уровня запасов в ограночном секторе. И второй – восстановление конечного спроса на украшения по мере снятия ограничений на ключевых рынках (в сентябре спрос в Китае вырос на 13%, в США – на 14% относительно прошлого года. Поддерживающим фактором стало стремительное развитие онлайн-каналов продаж.

Говорить о полном восстановлении спроса, безусловно, пока рано. На рынках сохраняется неопределенность, связанная с влиянием на мировую экономику пандемии и перспектив дальнейшего развития ситуации. Ключевым индикатором состояния алмазно-бриллиантовой отрасли будут являться результаты продаж ритейла в предстоящий период рождественских праздников и китайского нового года.

В рамках продолжающейся борьбы с распространением коронавируса и его последствиями Компания продолжает принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности своих сотрудников, в том числе сохранение режима удаленной работы большинства административного персонала, обеспечение всех сотрудников средствами индивидуальной защиты, прохождение обязательной двухнедельной обсервации работников и трехкратное тестирование перед заездом на вахту и ряд других мероприятий.

С точки зрения операционной деятельности, мы сохраняем фокус на повышении эффективности и снижении расходов по всем направлениям, а также сохраняем гибкий подход к планированию загрузки производственных мощностей. С учетом текущего уровня накопленных запасов, а также ожиданий по уровню спроса на определенные категории алмазов, в качестве базового сценария Наблюдательному совету Компании предложено утвердить ориентир по объему добычи на 2021 г. на уровне 28-30 млн карат, в основном за счет сохранения сокращенного объема производства на месторождениях «Алмазы Анабара» и «Севералмаз».

Восстановление спроса, естественно, нашло отражение в финансовых результатах деятельности АЛРОСА за 3 кв. Так, выручка выросла в 5 раз относительно предыдущего квартала и составила 49,7 млрд руб. Показатель EBITDA вырос до 26 млрд руб., обеспечив рентабельность на уровне 52%. Свободный денежный поток увеличился до 23 млрд руб. Положительный денежный поток в 3 кв. способствовал сохранению уровня ликвидности на высоком уровне – $1,7 млрд, 3 ноября произведено плановое погашение выпуска еврооблигаций в сумме $494 млн. Размер общего долга по кредитам и займам на сегодняшний день снижен до $2,3 млрд».

[1] EBITDA – прибыль или убыток Группы за период, скорректированные на расходы по налогу на прибыль, финансовые доходы и расходы, долю в чистой прибыли совместных и ассоциированных предприятий, износ и амортизацию, обесценение и выбытие основных средств, прибыль или убыток от выбытия дочерних предприятий, переоценку инвестиций, разовые эффекты.

[2] Свободный денежный поток (СДП – на англ. FCF) – денежный поток от операционной деятельности, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО), за вычетом денежного потока, направляемого на финансирование капитальных вложений (по статье «Приобретение основных средств» консолидированного отчёта о движении денежных средств по стандартам МСФО)».

[3] Чистый долг – показатель, определяемый в соответствии с международными стандартами подготовки консолидированной финансовой отчетности (МСФО) как размер долговых обязательств за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов на каждую отчётную дату.