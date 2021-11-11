Финансовые результаты Группы АЛРОСА за 3 кв. и 9 мес. 2021 года по МСФО

11 ноября 2021 г. – АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах за 3 кв. и 9 мес. 2021 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

· Выручка за 3 кв. составила 77 млрд руб., -18% кв/кв на фоне снижения объемов реализации алмазов на 20% и изменения структуры продаж, что частично компенсировано ростом индекса цен (+10% кв/кв). Рост на 55% г/г обусловлен эфффектом низкой базы 3 кв. 2020 г. (продажи в 3 кв. 2020 г. составили 5,0 млн кт против 9,2 млн кт в 3 кв. 2021 г.). Рост выручки за 9М в 2,1 раза до 261 млрд руб. главным образом связан с ростом объемов реализации алмазов в 2,4 раза.

· Показатель EBITDA за 3 кв. составил 35 млрд руб., снизившись на 24% кв/кв главным образом за счет снижения объемов продаж. Рост за 3 кв. на 35% г/г и за 9M в 2 раза до 114 млрд руб. обусловлен восстановлением продаж.

· Рентабельность по EBITDA составила 45% (-4 п.п. кв/кв, -7 п.п. г/г), снижение обусловлено наличием в структуре продаж алмазов, выкупленных на аукционах Гохрана для перепродажи клиентам с минимальной торговой наценкой.

· Чистая прибыль составила 25 млрд руб., снизившись на 17% кв/кв, в связи со снижением рентабельности продаж. За 9М – рост до 79,2 млрд руб. (9М 2020 г.: 10,9 млрд руб.) на фоне восстановления объемов продаж и цен.

· Свободный денежный поток (СДП) в 3 кв. вырос в 2 раза кв/кв до 24 млрд руб. (+8% г/г) за счет высвобождения оборотного капитала, поддержанного ростом авансовых платежей со стороны покупателей. За 9М СДП вырос до 89,2 млрд руб. (9М 2020: 14,3 млрд руб.).

· Инвестиции за 3 кв. сезонно выросли до 5,4 млрд руб. За 9М инвестиции составили 12,2 млрд руб.

· Показатель Чистый долг/12М EBITDA на конец 3 кв. составил 0,1х.

· Прогноз на 2021 г.:

o уровень производства – ~32,5 млн кт;

o инвестиции – ~21 млрд руб.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА:

«В 3 квартале спрос на ювелирную продукцию продолжил расти двузначными темпами – так, в США продажи ювелирной продукции более чем на 50% превысили предыдущие рекорды 2018-2019 годов, в Китае спрос на 10% превысил докризисные уровни.

Сильный конечный спрос на украшения и соответствующий спрос на бриллианты с начала года пока удовлетворялся запасами алмазного сырья, которые были накоплены добывающими компаниями в 2019-2020 гг. Но уже к началу 3 кв. 2021 г. запасы у добывающих компаний полностью истощились, поставки алмазов осуществляются «с колес» прямо с производства, которое в ближайшие годы в мире будет оставаться на 20-25% ниже допандемийных уровней. Высокий спрос и ограниченное предложение привели к восстановлению цен на бриллианты и алмазное сырье (+9% и +12% соответственно к уровням начала 2019 года).

Данная рыночная ситуация в полной мере отразилась на показателях нашей компании в 3 кв.:

· В связи с истощением запасов готовой продукции продажи АЛРОСА в 3 кв. в физическом выражении снизились на 20% кв/кв до 9,2 млн карат, в т. ч. 0,7 млн карат – продажи алмазов, выкупленных на аукционах Гохрана. Одновременно стоит отметить, что продажи в 3 кв. достигли рекордного уровня с 2010 года для этого периода, традиционно самого слабого в году.

· Индекс цен за 3 кв. вырос на 10% ко 2 кв. 2021 года и на 25% с начала года, превысив уровни 2018 года.

· Таким образом, выручка за 3 кв. составила 77 млрд руб. (-18% кв/кв), что тем не менее представляет собой рекордный с 2010 года уровень для 3 квартала.

· Сезонный рост продаж камней более низкой ценовой категории в 3 кв. и наличие в структуре выручки камней, выкупленных на аукционах Гохрана для перепродажи клиентам с минимальной торговой наценкой, объясняют снижение показателя рентабельности по EBITDA с 49% во 2 кв. до 45%. Показатель EBITDA снизился на 24% до 34,6 млрд руб. (рост на 35% г/г).

· Высокая рентабельность бизнеса, относительно стабильный уровень оборотного капитала и инвестиций, а также значительный приток авансов от покупателей позволили увеличить свободный денежный поток до 24,5 млрд руб. (в 2 раза кв/кв и на +8% г/г). За 9 месяцев этот показатель превысил 89 млрд руб.

· После выплаты дивидендов за 2 полугодие 2020 года в размере 70,3 млрд руб. в 3 кв. уровень долговой нагрузки (Чистый долг/12M EBITDA) к началу 4 кв. 2021 г. увеличился до 0,1х (-0,2х на конец 2 кв.), оставшись существенно ниже целевых значений 0,5-1,0х.

· Высокий уровень денежного потока и низкая долговая нагрузка позволили утвердить дивиденды за 1 полугодие 2021 в размере 64,7 млрд руб. или 100% свободного денежного потока за период.

· Сумма, направленная на выплату дивидендов в 2021 году, составила 135 млрд руб., что представляет собой абсолютный рекорд по дивидендным платежам за всю историю Компании.

· Мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок ювелирных украшений с бриллиантами, что вместе с низким уровнем запасов в гранильном секторе и структурным снижением добычи алмазов с 2021 года и далее до 110-120 млн карат (с 140-150 млн карат до 2019 года) создает предпосылки для сохранения высокого уровня цен на алмазное сырье в долгосрочной перспективе.