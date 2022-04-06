Финансовая поддержка МСП во время кризиса

Для большинства людей начать свой бизнес всегда трудно, а удержать его на плаву в трудные времена – тем более. Каждый опасается рисков, понимая, что работать на себя – значит рассчитывать только на свои силы. Особенно сейчас, когда экономическая ситуация в стране нестабильна. И все же те предприимчивые люди, кто хоть раз задумывались о создании собственного дела, не хотят отказываться от своих планов.

Многие слышали о компании «Эко-Дом», которая предлагает строительство домов из сип-панелей. Этот бизнес проект создал Николай Аржаков летом 2021 года.

«Эта идея витала в голове у меня давно, потому что пиломатериал дорожает, «делового» леса становится все меньше возле деревень, и за материалами нужно ехать далеко, да и дорого. Сам столкнулся с этой проблемой и подумал, как же можно упростить строительство частного дома гаража или бани, — рассказывает Николай Иванович. — Из представленных на рынке новейших технологий с учетом якутского климата, где по восемь месяцев зима, сложно было найти то, что заменит тот же брус. Но я нашел отличное решение – сип-панели, которые хорошо применяются при каркасном строительстве».

Когда хочешь начать свое дело, главное не бояться и заручиться поддержкой. Николая Аржакова поддерживает его семья и близкие, благодаря отличной идее он получил кредит в банке, закупил нужную технику и претворил свою идею в жизнь.

«Обратились за кредитом для юрлиц по линии поддержки малого и среднего предпринимательства в Алмазэргиэнбанк в октябре 2020 года. Я рассказал им свое видение, привел все возможные доводы, и правление банка меня поддержало, потому что идея инновационная и очень нужна людям. Мне выдали инвестиционный кредит под 8,5%, что весьма неплохо. И вот мы уже во всю работаем», — добавил Николай Аржаков.

В число субъектов малого и среднего бизнеса входят сельскохозяйственные кооперативы, которые уже долгие годы борются за своего потребителя и развитие отрасли в Якутии. С недавних пор производство местной продукции стало прибыльным делом — есть помощь со стороны государства, да и население все чаще отдает предпочтение натуральным непривозным товарам.

Без поддержки кооперативов не будет и развития сельского хозяйства. СХПК «Ханалас-Ас» с узнаваемой торговой маркой «ОкСиэ» уже много лет развивает свою отрасль на рынке Якутии. Для модернизации производства в августе 2015 года в рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства в РС(Я)» кооператив получил субсидию на сумму 500 тысяч рублей для приобретения оборудования. На реализацию проекта предприятие направило более 1 миллиона рублей собственных средств. Финансовая поддержка позволила в результате расширить ассортимент товаров за счет новых видов кисломолочных продуктов.

«В 2016 году начали сотрудничать с Алмазэргиэнбанком, потому что он поддерживает местное предпринимательство и развивает свою программу по этой линии. В 2017 году получили в банке финансирование для пополнения оборотных средств на 5 миллионов рублей. Деньги пошли на закуп молока для дальнейшей переработки и реализации продукции на территории всей Якутии. В 2018 году получили инвесткредит на приобретение оборудования по производству сыра. Вложение собственных средств — 40% от общей стоимости — осуществили за счет кредита от АЭБ, а 60% — субсидия министерства сельского хозяйства. Ежегодно получаем финансирование на пополнение оборотных средств у банка, сотрудничаем до сих пор», — рассказала финансовый директор СХПК «Ханалас-Ас» Настасья Трофимова.

При этом важна поддержка со стороны Минсельхоза республики и Алмазэргиэнбанка, подчеркивает директор СХПК Валентин Иванов.

«Это большая помощь для предпринимателей. Такие программы помогают дальнейшему развитию бизнеса, ведь начать свое дело с нуля, развить его за счет собственных средств практически невозможно. В будущем хотелось бы также заключать договоры на получение инвестиционных кредитов, например, по программе льготного кредитования. Нашему банку-партнеру мы желаем процветания, расширения клиентской базы. Предпринимателям — успешной деятельности и уверенного движения вперед. Главное — действовать, не бояться получать кредитную поддержку, ведь правильно рассчитанные заемные средства принесут большую пользу и прибыль», — резюмировал он.

На сегодняшний день общий объём выдач по программе льготного кредитования Алмазэргиэнбанка составляет 4,7 млрд рублей. Его начали выдавать с 2019 года.

Кредит можно оформить на инвестиционные цели, рефинансирование или пополнение оборотных средств.

Размер кредита на инвестиционные цели, в т.ч. рефинансирование:

— от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей для субъектов МСП, относящимся к категории «микропредпритяие»;

— 500 млн. рублей для субъектов МСП, относящимся к категории «малое предприятие»;

— 1 млрд. рублей для субъектов МСП, относящимся к категории «среднее предприятие.

Размер кредита на пополнение оборотных средств, в т.ч рефинансирование:

— от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей для субъектов МСП, относящимся к категории «микропредприятие»;

— 500 млн. рублей для субъектов МСП, относящимся к категории «малое предприятие» и «среднее предприятие»

Срок кредитования на инвестиционные цели, в т.ч. рефинансирование — до 7 лет, на пополнение оборотных средств, в т.ч. рефинансирование — до 1 года.

Оставить заявку можно на сайте АЭБ: https://credit-business.albank.ru/?utm_source=albank&utm_medium=button&utm_campaign=msp