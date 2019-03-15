Финансовая грамотность: Помогаем найти ответы на самые сложные вопросы

Как правильно сформировать личный и семейный бюджеты? Для чего нужны банки? Каким образом предприниматель можно выстроить эффективное взаимодействие с кредитными организациями? Уже в течение четырех лет Алмазэргиэнбанк пытается помочь своим клиентам, партнерам найти ответы на эти и многие другие вопросы, реализуя социальный проект «Финансовая грамотность».

10% сотрудников Алмазэргиэнбанка — волонтеры

«Финансовая грамотность» — один из пяти социальных проектов, входящих в корпоративную программу АЭБ «Наше будущее». По словам руководителя направления корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью банка Натальи Мироновой, более 10% сотрудников Алмазэргиэнбанка занимаются волонтерской деятельностью и являются постоянными участниками этой программы.

«Мы понимаем, что успешность работы банка во многом зависит от активности наших действующих и потенциальных клиентов по всей республике, а ее рост невозможен без повышения финансовой грамотности населения. Мы хотим научить школьников и студентов, сирот и инвалидов, пенсионеров и взрослое население со средним и низким уровнем дохода, предпринимателей ориентироваться в мире финансов. Для этого наши сотрудники дают уроки финансовой грамотности в школах и ВУЗах, проводят семинары для предпринимателей, разработали специализированные брошюры и методические материалы», — отметила она.

АЭБ ежегодно принимает участие в республиканской выставке «Ярмарка финансовых и социальных услуг», всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», Всероссийской неделе сбережений и Всероссийской неделе финансовой грамотности.

В 2018 году обучение основам финансовой грамотности прошли 2671 школьник, 95 студентов, 40 пожилых людей, 35 детей – воспитанников социальных учреждений, 103 ребенка с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Уроки состоялись в 19 школах Якутска и районов республики. Восемь сотрудников АЭБ прошли обучение в институте финансового планирования при Минфине России и стали тьюторами по повышению финансовой грамотности.

«Якутия стала первым регионом, где началась реализация Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов.Соответствующее соглашение в июне прошлого года подписали руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута и первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков. В этом документе одно из центральных мест отводится банкам, поэтому в своей работе по повышению финансовой грамотности АЭБ опирается на данную Стратегию, а также на план деятельности Нацбанка РС(Я). Однако самое важное — это, безусловно, активность и желание наших сотрудников помогать людям ориентироваться в сложном мире финансов», — подчеркнула Миронова.

От финансового нигилизма к финансовой осознанности

Один из самых активных добровольцев банка, сотрудник офиса трансформации АЭБ Алексей Кривцов уверен, что сейчас дети во многих финансовых вопросах разбираются ничуть не хуже взрослых.

«Помню, что перед первой своей лекцией в школе по основам финграмотности очень переживал. Одно дело, когда что-то рассказываешь взрослым людям, которые более или менее ориентируются в вопросах финансов, совсем другое – детям. Однако, как оказалось, волновался зря. Ребята уже в возрасте 7-8 лет знают, что такое пластиковая карта, некоторые свободно умеют ими пользоваться. Думаю, что в этом определенную роль сыграл проект Алмазэргиэнбанка «Школьная карта» — система безналичной оплаты питания в школьных столовых, а также наши транспортные карты, которыми пользуются многие дети», — сказал Кривцов.

По словам волонтера банка Туяры Чымыровой, Алмазэргиэнбанк специально разработал и выпустил в рамках проекта обучающую книгу «Волшебная карта АЭБ»:

«В ней в максимально доступной форме с яркими картинками, комиксами рассказывается о сложных финансовых вопросах. Издание идеально дополняет лекции, с которыми мы выступаем в школах. Учащиеся самостоятельно могут что-то почитать, обсудить с родителями. Думаю, что повысить уровень финансовой грамотности подрастающего поколения можно только объединив усилия. Свою лепту тут должны внести банки, школа, родители, различные общественные институты. В итоге хочется добиться того, чтобы каждое финансовое решение ребята принимали осознанно».

Три основных причины стать финансово грамотным

Среди людей распространено мнение: быть финансово грамотным можно только при наличии специального образования. А если его нет, то уже ничего не поможет правильно планировать свои доходы и расходы. На самом деле, верные шаги в этой сфере могут значительно улучшить ваши жизненные условия. Вот три основные причины, почему учиться финансовой грамотности выгодно.

Уменьшение расходов. Умение грамотно распоряжаться своими деньгами крайне полезный навык в условиях активного развития маркетинга. Небольшие магазины, как и крупные торговые сети при продаже своих товаров используют различные приемы, в том числе психологические. Чем рациональнее вы будете относиться к очередному походу в магазин, тем больше шансов значительно сократить свои расходы. Снижение финансовых рисков. В огромном количестве финансовых предложений – кредитов, вкладов и так далее — очень просто стать жертвой мошенников или просто заключить договор на невыгодных условиях. Финансовая грамотность позволит вам трезво оценить рынок и избежать различных опасностей. Повышение доходов. Мы привыкли, что единственным источником благосостояния может быть только зарплата. На самом деле, есть множество механизмов, которые позволят увеличить доход – акции, вклады и многое другое. Для финансово грамотных людей не составит проблемы вложить свои средства так, чтобы они приносили ощутимые дивиденды.

Тьюторы из числа сотрудников Алмазэргиэнбанка готовы провести для коллективов учреждений и организаций республики уроки по повышению финансовой грамотности. Заявку можно подать через call-центр 34-22-22, а также обратившись по адресу: г. Якутск, улица Кирова, 28/1, 4 этаж, кабинет 404.