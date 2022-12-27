Финансист не устояла перед соблазном

В отношении финансиста Управления образования Верхоянского района возбуждено уголовное дело о должностных преступлениях.

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Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении специалиста финансово-экономического отдела МКУ «Управление образования Верхоянского района» по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Согласно материалам уголовного дела, в период с июля по октябрь 2020 года подозреваемая внесла в платежные сведения заведомо ложные сведения о начислении себе заработной платы как работнику спортивной школы. При этом каких-либо трудовых отношений с учреждением у нее не было.

В последующем указанные финансовые документы были направлены в банковскую организацию, и на основании данных документов на счет женщины перечислены денежные средства в общей сумме свыше 600 тысяч рублей, которыми подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и оперативными сотрудниками МО МВД России «Верхоянский».