Финансирование всех муниципальных программ в г. Якутске предусмотрено с увеличением

Основные параметры городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов рассмотрены во втором чтении 9 декабря на постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Якутской городской Думы под председательством Степана ПАВЛОВА.

Ольга МАКСИМОВА, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска, сообщила о внесенных корректировках. Как отметила она, ко второму чтению проект сметы городского бюджета на 2022 год на плановый период 2023-2024 годов сформирован с учетом безвозмездных поступлений, доведенных Минфином республики. В целях исполнения протокольных рекомендаций постоянных комиссий Якутской городской Думы были учтены принятые на комиссии решения по бюджетным корректировкам от 30 ноября. Кроме того, учтены перемещения между программными и непрограммными расходами.

Основные параметры бюджета на 2022 год с учетом объемов межбюджетных трансфертов составили по доходам 22 млрд. 40 млн. руб. по расходам 22 млрд. 312 млн. руб. Дефицит бюджета остается неизменной в размере 3% от объема собственных доходов, что составляет 272 млн. руб.

На 2023-2024 годы бюджет сформирован бездефицитным, в связи с чем доходы и расходы бюджета планируются на 2023 год в сумме 20 млрд. 359 млн. руб.

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, объем межбюджетных трансфертов на 2022 год увеличился на 3,6 млрд. руб. Из них 1,9 млрд. руб. направят на капитальные вложения, на 150 млн. руб. увеличивается объем субсидий на столичные функции, на 183 млн. руб. увеличена субвенция на реализацию госстандартов общего образования, на 711 млн. руб. увеличивается субвенция на реализацию госстандартов дошкольного образования.

На 263 млн. руб. отмечается рост объема субвенций на обеспечение жильем детей-сирот, на 92 млн. руб. увеличилась субвенция на производство, переработку продукции животноводства, растениеводства.

На полмиллиарда рублей увеличены расходы на реализацию Национального проекта «Безопасные, качественные дороги».

По расходной части в связи с имеющейся дополнительной потребностью в соответствии с протоколом комиссии по бюджетным корректировкам, по расходам местного бюджета внесены изменения. Увеличены расходы по муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» на 1,6 млн. руб.

Расходы по муниципальной программе на 2022 год составят 331 млн. руб. с ростом на 35 млн. руб. или 112% к утвержденному плану на следующий год.

Ко второму чтению дополнительно учтен объем субвенций из бюджета республики на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 125 тыс. руб.

По подпрограмме «Семейная политика» в соответствии с протокольным поручением заседания постоянной комиссии, ко второму чтению дополнительно учтено увеличение расходов на организацию мероприятий «Ага курэгэ» (конкурс отцов) на 495 тыс. руб., общая сумма составит 500 тыс. руб.

Также увеличены дополнительные расходы на организацию фестиваля «Женщина долины Туймаада» на 500 тыс. руб.

По подпрограмме «Здоровый город» предусмотрено 5,9 млн. руб., увеличены расходы на вакцинацию девочек-подростков против вируса папилломы человека в виде профилактики рака шейки матки, на диспансеризацию, в том числе маргинальных групп населения.

Таким образом, по всем муниципальным программам объемы финансирования по сравнению с текущим годом, предусмотрены с увеличением.