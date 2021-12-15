Финансирование озеленения Якутска в 2022 г. увеличено в два раза

Внесенные корректировки ко второму чтению в ходе рассмотрения проекта городского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в сфере информационной политики рассмотрели 15 декабря на постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы. Председатель комиссии Николай ВАСИЛЬЕВ обозначил 14 вопросов для обсуждения и голосования.

Первой выступила Ольга МАКСИМОВА, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска. Она ознакомила с основными параметрами бюджета, произведенными передвижками и корректировками.

Так, на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» объем бюджетных ассигнований на 2022 год составляет 172,5 млн. руб. с ростом на 108,3 млн. руб. По сравнению с утвержденным планом текущего года рост составил 76,6 млн. руб.

По подпрограмме «Реализация комплексной интегрированной информационной политики городского округа г. Якутск» предусматривается 49,8 млн. руб. Данная подпрограмма перенесена с муниципальной программы «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа г. Якутск» в связи с созданием в текущем году муниципального центра управления городом.

Кроме того, Управление внедрения информационных технологий и муниципальных услуг переименован в Департамент цифрового развития и наделен полномочиями по информационной политике и информационному освещению деятельности Окружной администрации.

На муниципальную программу «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа г. Якутск» объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 15,7 млн. руб. с уменьшением на 27,1 млн. руб. По сравнению с утвержденным планом на текущий год, уменьшение составило 29 млн. руб.

Как отметила Ольга Максимова, к 200-летию представительного органа г. Якутска в 2022 году планируется проведение форума «Неравнодушных горожан», фотовыставки «Якутск сквозь века».

После ее выступления Николай Васильев поинтересовался, как выполняется протокольное поручение постоянной комиссии по поводу увеличения заработной платы и улучшения материально-технического обеспечения сотрудников редакции «Эхо столицы».

Ольга Максимова сообщила, что данный вопрос еще не решен, необходимо рассмотрение рабочей группы и межведомственной комиссии. Комиссия рекомендовала в ходе исполнения бюджета рассмотреть вопрос увеличения заработной платы сотрудникам редакции «Эхо столицы».

Феликс РОМАНОВ уточнил вопрос организации работы по озеленению города. По информации Ольги Николаевны, на эти цели объем финансирования увеличили в два раза, в 2022 году предусмотрено 18,5 млн. руб.

На комиссии также рассмотрели внесение изменений в Устав городского округа г. Якутск. Айаал НОГОВИЦЫН, начальник Правового департамента Окружной администрации пояснил, что изменения вносятся для приведения в соответствие с федеральным законодательством, меняются термины.

Индира ЛИ, начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города сообщила, что с 1 января 2022 года создается МКУ Муниципальный архив г. Якутска.

Кроме того, для приведения в соответствие с федеральным законом, было предложено внести изменения в положение о муниципальной службе, провести досрочное сложение полномочий аудиторов Контрольно-счетной палаты г. Якутска.

На комиссии единогласно поддержали назначение заместителем председателя Контрольно-счетной палаты города Якутска Георгия РЕХЛЯСОВА, а также назначение аудиторов.

Как отметил Руслан НЕУСТРОЕВ, председатель Контрольно-счетной палаты г. Якутска, все кандидаты люди опытные, соответствуют квалификационным требованиям, прошли соответствующее тестирование.

Также были рассмотрены вопросы награждения представленных кандидатов знаком «За заслуги перед Якутском», Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа, знаком отличия «За вклад в развитие молодежной политики города Якутска».

В ходе заседания все рассмотренные 14 вопросов были поддержаны депутатами.