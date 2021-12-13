Финальный розыгрыш призов акции  ЖДЯ -15 декабря

Состоится финальный розыгрыш призов акции «Путешествуй с нами и получай призы!»

15 декабря в 15.00 состоится финальный розыгрыш призов акции «Путешествуй с нами и получай призы!», которая проводилась с 25 по 10 декабря 2021 года Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс».

Для участия в акции необходимо было воспользоваться услугами ООО «Лена-Транс» и мультимодальными перевозками АО «АК «ЖДЯ», включающими проезд железнодорожным транспортом и трансфер от/до ж.д. вокзала до/от города Якутска.

Промежуточные розыгрыши состоялись 7 мая, 2 июля и 3 августа 2021 года.

Участники уже выиграли различные призы, среди которых элетроинструменты, бытовая техника, цифровая техника, сертификаты на проезд речным транспортом ООО «Лена-Транс» (теплоход «В.Рукаваишников», катера «Марлин», СВП), сертификат на проезд в поезде по маршруту Нижний Бестях – Владивосток – Нижний Бестях, сертификат на отдых на базе «Нахот» с оплатой проезда железнодорожным транспортом по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри — Нижний Бестях и многое другое.

В финальном розыгрыше будут также разыграны различные призы и главный приз акции – автомобиль УАЗ Хантер.

Розыгрыш призов будут проводится в прямом эфире официальных инстаграм аккаунтов @rwyakutia и @ooo_lena_trans.

Подробно о правилах проведения акции можно узнать на сайте www.rw-y.ru в разделе «Информация», на страницах @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм или отсканировав QR-код.