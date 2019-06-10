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Финальные игры Спартакиады профсоюзов были достойны чемпионатов республики.

Сегодня, 9 июня 2019 года, завершился волейбольный турнир в зачет четвертой Спартакиады профсоюзов республики. Всего в Спартакиаде участвовало 20 команд. Завершился он победой мужских и женских команд минспорта. Вторы места заняли мужская команда профобразования и женская команда профалмазы. Третьи места – команды профсоюза работников жизнеобеспечения (М) и здравоохранения (Ж).

Финальные игры были очень интересными. Первую партию у женщин уверенно выиграла команда Мирного, но дальше у них не пошла игра. Спортсменки образования первую партию проиграли из-за того, что не могли преодолеть сильный блок высокорослых мирянок: играли в простой открытый волейбол. Однако, начиная со второй партии, опытные игроки минспорта за счет быстрой игры сумели нейтрализовать блок неопытных молодых мирянок. Клавдия Павлова и Ольга Макарова доминировали над сеткой и были неуловимы. Они продемонстрировали красивый сильный волейбол. Сегодня Клава чуть лучше выглядела в игре, чем Ольга. Это мое мнение. Надеюсь, что Ольга на меня не обидится.

Мужской финал был захватывающе интересным и зрелищным . Команды продемонстрировали быстрый агрессивный волейбол. Команда минспорта была более организованной и дружной. Крепкая защита — вот был их конек. Такие сильные удары поднимали, просто диву даешься. В команде явно доминировали знаменитый Николай Павлов и быстро прогрессирующий в последнее время и с очень сильным ударом Семен Слепцов. Остальные нападающие были не очень заметными. Команда соперника была высокорослой и сильнее в нападении, если их правильно использовать. Это замечание связующему игроку. Связка держал центральных нападающих в голодном пайке. По этой причине сильнейший центровой Анатолий Татаев не был заметен. В этом главная ошибка связующего игрока.

Сегодня в ударе был двухметровый Никита Заусаев. В критические моменты надо было его побольше грузить и передавать мячи в сторону низкорослых блокирующих. Никита же выше блока работает. А когда Николай Павлов на четвертой зоне, надо было опекать его двойным блоком. Потому что все передачи идут только на него. Часто Николай работал против одиночного блока, который для него не является помехой.

Еще: команда минобразования увлекается тактической подачей. А когда подачи не отработаны на тренировках, нельзя их применять в ответственных играх. В одной из партий они потеряли семь подач – все в аут полетели: куда это годится.

Если подвести итоги, то все игры были посредственные: не сравнить с чемпионатом республики. Это и понятно. Многие впервые встретились в команде, поэтому у них не было хорошей сыгранности. Но финальные игры Спартакиады были достойны чемпионатов республики. Думается, что зрители «дуоhуйан, астынан бардылар диэтэхпинэ сыыстарбатым буолуо».

Источник: Ветеран волейбола и победитель Спартакиады профсоюзов 1961 года по прыжкам в высоту. Николай ГАВРИЛЬЕВ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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