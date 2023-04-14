14.04.2023
21:53
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Спорт

Финальные пары первенства России

Финальные пары первенства России по вольной борьбе среди юниоров U-21

🔻57 кг.
Лев Павлов (Саха) — Магомедов Халид (Дагестан)

🔻65 кг.
Гаджиев Гаджимурад (Дагестан) — Абдулкадыров Далгат (Дагестан)

🔻74 кг.
Антон Сучков (Красноярск) — Маргушев Джамал (Крым)

🔻86 кг.
Шакриев Али (Ингушетия) — Ханиев М-Тахир (Дагестан)

🔻97 кг.
Кильчуков Ислам (Москва) — Нухаев Шахман (Чечня)

🔻125 кг.
Шугаибов Ахмед (Мос.обл) —
Ахматов Саид-Хасан(Дагестан).

«Спорт Якутии»496Александр Посельский15:20

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Спорт Якутии

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