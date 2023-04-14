14.04.2023
21:53
354
Спорт
Финальные пары первенства России
Финальные пары первенства России по вольной борьбе среди юниоров U-21
57 кг.
Лев Павлов (Саха) — Магомедов Халид (Дагестан)
65 кг.
Гаджиев Гаджимурад (Дагестан) — Абдулкадыров Далгат (Дагестан)
74 кг.
Антон Сучков (Красноярск) — Маргушев Джамал (Крым)
86 кг.
Шакриев Али (Ингушетия) — Ханиев М-Тахир (Дагестан)
97 кг.
Кильчуков Ислам (Москва) — Нухаев Шахман (Чечня)
125 кг.
Шугаибов Ахмед (Мос.обл) —
Ахматов Саид-Хасан(Дагестан).
«Спорт Якутии»496Александр Посельский15:20
Фото: ЯСИА
Источник: тгк Спорт Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.04.2023
0
63
14.04.2023
0
346
14.04.2023
0
240
14.04.2023
0
340
14.04.2023
0
287
14.04.2023
0
808
14.04.2023
0
558
14.04.2023
0
421
14.04.2023
0
517
14.04.2023
0
256
14.04.2023
0
284
14.04.2023
0
294
14.04.2023
0
423
14.04.2023
0
470
14.04.2023
0
397
14.04.2023
0
641
14.04.2023
0
1174
14.04.2023
0
401
14.04.2023
0
494
14.04.2023
0
411
14.04.2023
0
1509
14.04.2023
0
307
14.04.2023
0
500
14.04.2023
0
405
14.04.2023
0
1300
14.04.2023
0
525
14.04.2023
0
499
14.04.2023
0
312
14.04.2023
1
880
14.04.2023
0
714
14.04.2023
0
525
14.04.2023
0
961
14.04.2023
1
777
14.04.2023
0
522
14.04.2023
0
2657
14.04.2023
0
595
14.04.2023
0
834
14.04.2023
0
680
14.04.2023
1
2341
14.04.2023
0
1128
14.04.2023
0
1158
14.04.2023
0
1144
14.04.2023
0
3103
14.04.2023
0
1220
14.04.2023
0
640
14.04.2023
0
1807
14.04.2023
0
1858
14.04.2023
0
2058
14.04.2023
0
1172
14.04.2023
0
723
14.04.2023
0
668
14.04.2023
0
5214
14.04.2023
0
8423
14.04.2023
0
1323
14.04.2023
1
5461
14.04.2023
0
2656
14.04.2023
0
1149
14.04.2023
0
2055
14.04.2023
0
1662
13.04.2023
0
13869
13.04.2023
0
1921
13.04.2023
0
4329
13.04.2023
0
6629
13.04.2023
0
1698
ТОП НОВОСТИ
08.04.2023
0
38767
08.04.2023
0
24334
08.04.2023
2
24113
11.04.2023
0
17523
11.04.2023
2
17172
10.04.2023
0
15979
13.04.2023
0
13872
09.04.2023
0
9906
08.04.2023
0
9136
Добавить комментарий