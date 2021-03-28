Финалистке «Далбар хотун -2021» РКБ №3 подарила программу биохакинга

Республиканская клиническая больница №3 выступила одним из партнеров в проведении 13-го республиканского конкурса «Далбар хотун”, организатором которого является единственный в республике женский глянцевый журнал на якутском языке “Далбар хотун” при ГАУ РС(Я) “Сахапечать”.

26 марта состоялось торжественное награждение участниц замечательного конкурса с участием 7 финалисток из разных улусов республики.

Приз Маргарите Семеновой из Кангаласского наслега Нюрбинского района от имени РКБ №3 вручила заместитель главного врача, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Вера Никифорова.

Подарком для финалистки конкурса от РКБ №3 стал сертификат на прохождение программы биохакинга «Гормезис», рассчитанной на 14 дней. Программа, разработанная специалистами РКБ №3 на основании многолетнего опыта в области геронтологии и антивозрастной медицины, ориентирована на активных людей от 40 до 60 лет. Она нацелена на укрепление здоровья, предотвращение заболеваний и увеличение продолжительности жизни в результате принятия мер по профилактике заболеваний на индивидуальной основе с учётом генетических рисков, индивидуальных особенностей организма и других биомаркеров человека.

В рамках участия в программе, человек проходит диагностику общего статуса с помощью программы «Чэбдик» по таким основным направлениям, как физическое здоровье, функциональная активность, психоэмоциональное здоровье и когнитивные функции.

Далее специалисты предлагают индивидуальную программу коррекции состояний по этим направлениям. В частности, к ним относятся коррекция циркадных ритмов (сна и бодрствования), пищевого поведения (разрабатывается индивидуальный план питания), углеводного обмена (суточный мониторинг глюкозы крови). Кроме того, определяется оптимальная степень персонализированных физических нагрузок на основании результатов «Лактатного теста» (лактатный тест – это исследование, в ходе которого определяется уровень тренированности и выносливости организма). Помимо этого, участник программы биохакинга «Гормезис» осваивает методы контроля. Таким образом, специалисты РКБ №3 с учётом всех особенностей организма конкретного человека, составляют план модификации его образа жизни с медицинским сопровождением.

Важно добавить, что программа доступна для всех желающих в возрасте от 40 до 60 лет. А люди более молодого возраста могут приобрести сертификат на прохождение программы биохакинга «Гормезис» для своих близких и родных.