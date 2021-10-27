Финал Кубка мира по мас-рестлингу пройдет в декабре в Финляндии

Финальный этап Кубка мира по мас-рестлингу перенесен из Москвы в Финляндию. Данное решение было принято на внеочередном заседании президиума Международной Федерации мас-рестлинга, сообщает ЯСИА.

Если в предыдущих годах первые два этапа Кубка мира проходили в заграничных странах, а финальный этап принимала Москва, то в этом году из-за ограничений по коронавирусной инфекции в столице России стало затруднительно организовать соревнование.

«Буквально вчера, 26 октября, состоялось внеочередное заседание президиума Международной Федерации мас-рестлинга. Был поднят вопрос о проведении финального этапа Кубка мира в другой стране. В ходе заседания президент Федерации мас-рестлинга Финляндии Юха Веса Янта предложил организовать соревнование международного уровня в городе Пюхтяя. В итоге президиум принял такое решение — финал Кубка мира пройдет 16-20 декабря в Финляндии. Если на предыдущих двух этапах принимали участие 9 и 12 стран, то в этот раз, предварительно, ожидаем участников из пятнадцати государств», — сообщил ЯСИА генеральный секретарь Международной Федерации мас-рестлинга Арнольд Мохов.

Он также отметил, что параллельно будет организован чемпионат мира в абсолютной весовой категории, где традиционно принимают участие супер-тяжеловесы. Для мужчин установлен минимальный вес в 90 кг, среди женщин 75 кг.