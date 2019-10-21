Финал Формулы-1 пройдет в столице ОАЭ

Абу-Даби был выбран для финальной гонки следующего сезона Формулы 1 в 2019 году. Календарь Формулы был официально утвержден Всемирным советом по автоспорту. Гран-при состоится в Абу-Даби 1 декабря 2019 года.

«Формула-1» в ОАЭ заслужила репутацию одного из самых неоднозначных этапов проведения престижного автосоревнования. С одной стороны, это огромные деньги и высшие стандарты проведения. С другой — климат и традиции, настораживающие многих любителей автогонок, обожающих свободно самовыражаться.

Особый колорит этому Гран-при придает тот факт, что трасса для заездов построена на рукотворном острове. Кроме того, играют свою роль и климатические особенности: старт происходит еще при солнечном свете, а заканчивается уже при искусственном. О том, чем еще знаменито Гран-при ОАЭ, читайте ниже.

Главные события гонок в 2019 году

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX — именно так полностью называется этап проведения престижной гонки в ОАЭ — готовит своим гостям огромное количество сюрпризов и неожиданностей. Не всегда, впрочем, приятных — прежде всего с точки зрения ценовой политики на развлечения и сувениры. Пока что рекомендуем сосредоточить внимание на основных событиях гоночного уик-энда: 4 насыщенных дня порадуют каждого любителя F1!

Четверг . Если вы видите вокруг указатели Pit walk, значит у вас правильный билет: он включает право посещения любых зон автодрома в течение всех 4 дней подготовки и заездов. В четверг — прогулка по технической зоне с осмотром конюшенных боксов и болидов. Запросто можно встретить кого-либо из звездных пилотов и взять у него автограф: правда, на специальной сессии для этого придется отстоять очередь.

. Если вы видите вокруг указатели Pit walk, значит у вас правильный билет: он включает право посещения любых зон автодрома в течение всех 4 дней подготовки и заездов. В четверг — прогулка по технической зоне с осмотром конюшенных боксов и болидов. Запросто можно встретить кого-либо из звездных пилотов и взять у него автограф: правда, на специальной сессии для этого придется отстоять очередь. Для тех, кто к звездам не пробился, тоже есть немало интересного. Например, целый парк развлечений, где туристам особенно нравится аттракцион от Etihad Airways с посадкой пассажирского самолета. Рекомендуем.

Пятница . Тренировочные заезды, которые могут показаться скучноватыми — но только не настоящим ценителям динамики движения болидов и мастерства пилотов. Если вы не видели, как происходит торможение с 320 до 70 км/ч на пятачке буквально в 60–70 м, то вы много потеряли, и сейчас у вас есть шанс увидеть. Для всех остальных на автодроме тоже найдется немало интересного, включая сувенирный шопинг.

. Тренировочные заезды, которые могут показаться скучноватыми — но только не настоящим ценителям динамики движения болидов и мастерства пилотов. Если вы не видели, как происходит торможение с 320 до 70 км/ч на пятачке буквально в 60–70 м, то вы много потеряли, и сейчас у вас есть шанс увидеть. Для всех остальных на автодроме тоже найдется немало интересного, включая сувенирный шопинг. Суббота . Традиционный день проведения квалификации и предвестник главных стартов. Пришло время поболеть за любимых пилотов!

. Традиционный день проведения квалификации и предвестник главных стартов. Пришло время поболеть за любимых пилотов! Воскресенье. День гонки, которую предваряет восхитительное зрелище — заезд серии Australian V8 Supercars. Соревнование кузовных гигантов захватывает не меньше, чем скорости F1.

Помимо всего вышеперечисленного, гоночный уик-энд в Абу-Даби — это еще и 3–4 концерта всемирно известных звезд. Сразу становится понятно, что денег организаторы не жалеют, но, впрочем, туристам от этого только интереснее и веселее. Сами концерты с живым звуком и грандиозными спецэффектами проходят на площадке du Arena, неподалеку от самого автодрома.

Стоимость билетов и размещение

Ну а здесь начинается самое интересное. Определенно можно сказать, что F1 в Абу-Даби — дорогое удовольствие. Самые дешевые билеты стоят от 350 евро (посидеть на холме Абу-Даби), более дорогие, трибунные, уже от 500 евро. Ценники на VIP-места начинаются от 1000 евро.

Оптимальные варианты — брать билеты на южную и северную части главных трибун: с них отлично просматривается большой прямой участок трассы, на котором происходит больше всего атак и обгонов в течение гонки.

Как добраться до автодрома Yas Marina Circuit?

Здесь всплывает еще одна особенность жизни в ОАЭ — очень мало общественного транспорта, все в основном перемещаются на автомобилях. Так что приготовьтесь к тому, что ждать автобус можно довольно долго.

На общественном транспорте

Добраться до острова Яс можно на автобусе № 109. Оттуда — на бесплатном шаттле до места назначения.

На такси

Популярный сервис Uber в Абу-Даби подвергся давлению со стороны властей и вскоре будет вынужден выдавать пользователям только предложения водителей престижных авто. Отразится ли это на стоимости поездки — неизвестно, пока можно доехать за 10 дирхемов. Тем не менее, местные компании такси никто не отменял. Можно воспользоваться их услугами.

Если вы арендуете авто, вас вначале пропустят на остров Яс, где вы оставите машину на одной из многочисленных специально выделенных парковок. После этого вас отвезут на бесплатном автобусе до автодрома — они здесь ходят беспрерывно.

Дополнительные услуги для посетителей

Автодром Абу-Даби Yas Marina Circuit полон развлечений, преимущественно дорогостоящих. Можно, например, попробовать следующее.

Прокатиться на настоящем суперкаре по трассе F1, почувствовав на себе, что испытывают пилоты болидов. На кабине установлена камера, после поездки можно купить отснятое видео. Стоимость развлечения — $500. Среди моделей, которые можно испробовать на дороге, — Aston Martin GT 4, Chevrolet Camarro и другие легендарные автомобили, ставшие символом экстремальных гонок.

Есть возможность арендовать трек и прокатиться на своем транспортном средстве, так что выбирайте любое — от велосипеда до роликов. Кстати, велосипеды выдают прямо тут же совершенно бесплатно.

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