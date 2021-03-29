Фильмы о якутских народах победили на кинофестивале «Крымский кадр»

Завершился фестиваль этнографических фильмов “Крымский кадр” который проходил с 26 по 28 марта в Симферополе. Фильмы о культуре якутских народов были трижды отмечены жюри и организаторами

По итогам работы жюри, которое возглавляет заслуженный артист России Михаил БОГДАСАРОВ, определены лучшие фильмы в нескольких номинациях. Особенной интригой отличилась борьба за победу в номинации “Многонациональный мир России”.

Настоящим открытием фестиваля стали несколько фильмов из цикла “Земля людей”. Фильмы о коренных народах Саха (Якутии) “Русскоустьинцы. Под солнцем Арктики” (занял 1-е место в номинации «Многонациональный мир России». Реж. Алексей Прописцов), “Эвены. Хранители оленьего царства» (фильм получил специальный диплом организаторов фестиваля. реж. Алексей Борисов), “Юкагиры. В созвездии оленя” (фильм был выбран для просмотра в ходе официальной церемонии закрытия фестиваля. реж. Ярослав Куриленко) представил зрителям и жюри фестиваля директор проекта “Земля людей” Николай Шкаруба.

– Симферопольский фестиваль показал стране и миру, как много самобытных режиссеров, свежих авторов работает в этнокино, – рассказал директор цикла фильмов “Земля людей” канала “Культура” Николай Шкаруба, – Показом нашего фильма “Юкагиры. В созвездии оленя” завершается работа фестиваля, мы воспринимаем это как знак доверия к нашему творчеству и сигнал к началу новых этнопроектов в кино и на телевидении.

Присутствовавший на фестивале арктический этноблогер «Чукча-писатель» вот что сказал в своем посте, посвященном фестивалю: «Что лично мне понравилось на кинофестивале «Крымский кадр»? Сразу скажу — меня практически загипнотизировали фильмы из серии «Земля людей». Впервые так красиво показаны наши эвены, русскоустьинцы и юкагиры – я просто влюбился бы в Северную Якутию, если бы увидел ее впервые в этих фильмах. Меня всегда удивляло, что такие удивительно красивые места с таким необычным населением не стали всё еще постоянной площадкой для мирового кинематографа и вот – хеттрик – три удачных фильма про якутские народы на одном фестивале. Их сняла студия «Август» для телеканала «Культура». Вернусь домой на Север – найду и просмотрю все фильмы серии «Земля людей». (https://www.instagram.com/p/CM-ca47BluR/?igshid=ttprqicqp145 )

На фестивале команда “Земли людей” представлена не в полном составе – сейчас часть группы под руководством главного продюсера Анны Коряковцевой находится в уссурийской тайге на съемках нового этнопроекта “Народы Амура”.

Напомним, крымская земля благоволит фильмам, созданным этой командой. Прошедшей осенью коллектив получил приз фестиваля “Святой Владимир” в Севастополе (“Заонежане” увозят в Карелию приз “Святого Владимира”).

Фестиваль организован Фондом содействия развитию Науки, Культуры и Кино «Одиссей» и Межрегиональной общественной культурно-просветительской организации «Фестиваль «Святой Владимир»» при деятельной поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым.