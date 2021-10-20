Фильм «ЫТ»: Сурово. Честно. Задорно

21 октября в кинотеатрах республики стартует прокат художественного фильма «Ыт». Совместный киноальманах режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева удостоен специального приза жюри 37-го Варшавского международного кинофестиваля «За ясный взгляд на обыденную человеческую жизни» Фильм также получил специальное упоминание от жюри NETPAC, оценивавшего азиатские картины.

Название нового якутского фильма «Ыт» — интригующе, привлекательно по дерзости и многовариантно в своем значении. Потому что, в любом случае кино не о собаке в буквальном смысле, а скорее о людях, «кусачих только от жизни собачей». И эта реальная жизнь показана в фильме сурово, честно, задорно.

ЫТ в переводе с якутского – Собака, Стреляй, а еще на слух воспринимается, как Отпусти (Ыыт). Концептуальная мысль прямым текстом звучит в финальном саундтреке с призывами к человеку: Оглянись, успокойся, не буди в себе зверя, помни только о хорошем, его в тебе больше!

«Ыт» содержит 7 диких историй из жизни одного поселка – нет смысла даже бегло обозначать их сюжеты, потому как это может лишить зрителей свежего восприятия и непредсказуемости событий на экране. Киноальманах, как жанр, всегда был обласкан вниманием кинорежиссеров страны и мира. И особенно он стал спасителен во времена пандемии.

Как это случилось с Бурнашевым и Давыдовым, снявших 7 историй за короткое лето, с количеством актеров – 70, с бюджетом – 750 тысяч рублей, и заявивших в прессе о завершении проекта весьма меткими выстрелами в виде официального тизера, коротких интервью, постеров, и участием в Международном Варшавском кинофестивале класса А.

Предвкушения зрителя от предстоящего просмотра долгожданной картины порой бывают непомерно завышены. Как это случилось со мной. Честно, я ждала несколько иного от наших уже мастеровитых режиссеров. Но об этом чуть позже.

Итак, фильм снят во время локдауна. И это многое обьясняет.

Не желая сбиваться с творческого пути и терять рабочую форму, два режиссера-земляка увлеклись идеей снять фильм в одной локации – в своем родном поселке Амга. Могли бы пойти по легкому пути, не выходя из дома снять непыльный скринлайф какой-нибудь истории в Сети, захватывающий хоррор или же камерную мелодраму. Но они выбрали более трудный жанр. Создали киноальманах из 7 историй с яркими героями, четко прописанными персонажами, с удивительно живой и красноречивой массовкой. Аплодисментов достойны и профессионалы: Иннокекнтий Луковцев, Сергей Баланов, Алексей Михайлов, Петр Садовников, Дьулустан Семенов, Ирина Михайлова, Георгий Бессонов, и актеры-любители, простые сельские жители, артисты Амгинского народного театра. Простота, открытость, искренность амгинцев, повально вовлеченных в процесс киносьемок, в свое время повергла в восторг скандальную теледиву Ксению Собчак. Помните весной на ее You-Tubе-канале вышел документальный фильм «Якутское кино: как снять фильм за 1,5 миллиона рублей и победить на Кинотавре». Такой неожиданно доброй, нежной и настоящей Ксении Собчак зрители еще не видели. И тут не поспоришь, уникальность локации все же обладает заразительной энергетикой.

СЛОВО ОБ АКТЕРАХ

Появился фильм с каскадом неожиданных ролей — богатая пища для зрительских пересудов и споров, кто как сыграл, кто кого переиграл. А кто и «выстрелил неслабо».

Надо заметить, у амгинцев явно повысился уровень актерского мастерства. Особенно преуспели в этом исполнительницы женских образов, милые и стервозноватые, загадочные и безликие, крикливые и безмолвные, каждая со своей изюминкой. А в истории о деревенских слухах «перетянули одеяло на себя» мужики. Впечатлили два седых старца, колоритно восседающих на лавочке…чем-то напомнили восточных мудрецов из «Белого солнца пустыни». Все персонажи в этой хлесткой и озорной видеонарезке вызывают симпатию и улыбку.

Даже исполнителям мелких бессловесных эпизодов веришь беспрекословно, понимаешь, сопереживаешь…. Особенно в истории запойного мужика, периодически терроризирующего семью скандалами с ружьем… Дьулустан Семенов в роли главы практически бенефисировал, равно, как и тиран, был не лишен живописных красок в исполнении Евгения Николаева – режиссера Амгинского народного театра.

Обратите внимание, массовка за столом ни в чем не уступала кинопрофессионалам. Актеры народного театра создали «картину маслом» — тягучую атмосферу страха, жуткую, неприятную и смешную одновременно. Они стройным оркестром сыграли запуганную насмерть семью, и вызвали аналогию с домашним зверьем, загнанным в клетку. А невеста с сестрой, практически обездвиженные по роли, запомнились, как центральные участники тревожного застолья. Кстати, эта история с главой создана на основе реальных событий, когда-то случившаяся с отцом Степана Бурнашева, в былые времена работавшем в райсовете

Илья Говоров – свой комический дар здесь реализовал на всю катушку, как обычно он это умеет, достоверно, легко и без нажимов. Петр Садовников в роли депутата – как всегда монументален и убедителен. Алексей Михайлов – фееричен, только вайнер способен быть таким выпуклым и сплошным анекдотом., затмевая своей игрой всех и вся. Георгий Бессонов – вообще бесподобен. Не получилось бы такой блистательной драки без Максима Романова – учителя физкультуры Амгинской школы. Неслучайно история с охотниками была финальной, своеобразной жизнеутверждающей точкой в серии житейских историй.

Удачно подобраны актеры семейных дуэтов: В истории с огородом — Сергей Баланов (актер Сахатеатра) и Анилена Гурьева (Амгинский народный театр) были необычайно пластичны. А в семейной перепалке на тему выборов Илья Заровняе и Людмила Малыкайцева (сотрудники Амгинской полиции) уверенно показали нам до боли знакомые типажи. Кстати, эти образы вполне претендуют на успешное продолжение в виде семейных комедийных сериалов.

ОБ ЭФФЕКТЕ ЗАВЫШЕННЫХ ОЖИДАНИЙ

Вернемся к началу. Чего я ждала от мастеровитых режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева? Чистоты жанра. Отшлифованности каждой новеллы, упакованной, как конфетка в свой надлежащий фантик со своим названием и указанием имени режиссера, одного из двух: Давыдова или Бурнашева. В конечном продукте мы видим единое полотно с цепочкой историй, едва разделенных бойкими музыкальными отбивками. Для меня идеальным образцом короткого метра, обьединенного в киноальманах, является 35 киноновел всемирно известных кинорежиссеров – триумфаторов Каннского Международного кинофестиваля «У каждого свое кино».2007 года. Мини-фильмы, связанные общей темой – кино в современном мире. Я ждала нечто подобного. Художественного зрелища, отшлифованного, сфокусированного на авторском стиле и тональностях, неожиданных деталях и находках. Эстетическая недостача произошла. Иной оппонент возразит, что такова задумка — новое в структуризации жанра, когда все истории сливаются в единый полный метр – картину одновременного действа в. И это вполне оправдано, оригинально даже. На предварительном показе мои попытки угадать, где- чья история — Бурнашева или Давыдова, не увенчались успехом. В точку попала только один раз. В итоге получила впечатление, как от крепко сбитого, добротного регионального телесериала.

В том, что мои завышенные ожидания не сбылись, не вина авторов, а исключительно, личная проблема отдельно взятого зрителя. Дело его вкуса и личных пристрастий. Не слишком ли высоко сравнение киноальманаха «Ыт» с каннскими шедеврами? Отнюдь. Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев уже доказали на престижных фестивалях мирового уровня, что они художники тонкой кисти с искрой божьей в глазах. А мастерство кинематографистов имеет обыкновение совершенствоваться. И это проявилось-таки в задумчивых панорамах оператора Николая Петрова, в музыкальной опоре композитора Сергея Ярмонова, и, прежде всего, в замыслах и идее громкого тандема… Повеяло шукшинскими «странными людьми» с щемящей грустью о деревне и ее людях, с тревогой за будущее и зыбкое устройство человеческих душ.

Специально для Сахалайф.