04.10.2021
14:49
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Культура

Фильм якутского дебютанта взял несколько наград на Шукшинском кинофестивале

Об этом сообщает в своем фейбсбуке Сардана САВВИНА, продюсер, заместитель генерального директора компании «Сахафильм».

 —  На днях завершился Шукшинский кинофестиваль на Алтае, где получил призы фильм «Миигин кытта ункулээ» (Потанцуй со мной) дебютанта Никандра Фёдорова!

Поздравляю команду фильма с признанием!

Фильм дебютанта Никандра Федорова «Потанцуй со мной», вышел в прокат в марте этого года. В июне фильм участвовал на Чебоксарском международном кинофестивале, который был посвящён этническому и региональному кино, где завоевал две основные награды — за лучший фильм и лучший сценарий. И вот – новый успех на Шукшинском кинофестивале на Алтае.

Напомним, фильм «Потанцуй со мной» рассказывает историю Нюргуна, который с детства был влюблён в Сайсары. Но в самые необходимые моменты ему не хватало немного решительности и нужных слов. Пронеся свою любовь через годы, Нюргун оказался рядом с Сайсары, когда она уже никого не ждала. Будут ли они вместе и смогут ли потанцевать?

Размышления после кинопремьеры
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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