Фильм выпускника АГИКИ на «Кинотавре-2021» похвалили эксперты

Фильм «Нуучча», снятый выпускником АГИКИ Владимиром Мункуевым, получил положительные отзывы от обозревателей КиноПоиска в рамках престижного отечественного кинофестиваля «Кинотавр», проходящий в Сочи.

«Невероятной красоты медитативное кино с минимумом диалогов и максимумом шекспировской драмы: якутское кино держит марку», — сообщили в КиноПоиск. Отметим, что кинокартина участвует в основной программе «Кинотавра» и может претендовать на гран-при и ряд других наград.

Напомним, сюжет крутится вокруг жизни якутской семьи XIX века, к которой подселяют русского каторжника. Это событие меняет их судьбу и ставит под удар будущее. Кинокартина снята по произведению Вацлава Серошевского молодым режиссером, выпускником АГИКИ Владимиром Мункуевым. А продюсерская часть была возложена на именитого режиссера, сценариста и продюсера Бориса Хлебникова.

В главных ролях играли выпускники вуза Ирина Михайлова и Павел Колесов. За их актерской игрой можно будет понаблюдать уже в этом месяце.