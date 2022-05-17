17.05.2022
20:19
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Культура

Фильм Тыгын Дархан победил на кинофестивале в Новороссийске

Картина якутского режиссера Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» удостоилась главного приза кинофестиваля «Малая земля», сообщает «Якутск вечерний». Фильм стал лучшим в Новороссийске.

«Тыгын Дархан» в тяже­лейшей конкуренции обо­шел работы таких имени­тых отечественных режис­серов, как Глеб Панфилова и Веры Сторожевой.

Источник: ЯВ

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