17.05.2022
20:19
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Культура
Фильм Тыгын Дархан победил на кинофестивале в Новороссийске
Картина якутского режиссера Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» удостоилась главного приза кинофестиваля «Малая земля», сообщает «Якутск вечерний». Фильм стал лучшим в Новороссийске.
«Тыгын Дархан» в тяжелейшей конкуренции обошел работы таких именитых отечественных режиссеров, как Глеб Панфилова и Веры Сторожевой.
Источник: ЯВ
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