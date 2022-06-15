15.06.2022
21:22
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Культура

Фильм «Тыгын Дархан» планируют показать в азиатских странах

Фильм Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» планируют показать в Казахстане, Турции, Монголии и Корее. Об этом сообщили создатели фильма на пресс-конференции «Тыгын Дархан» — путь к единению народов», сообщает ЯСИА.

 «Корейская сторона взяла фильм на одноразовый просмотр, они запросили полгода на принятие решения. Также Монголия, Турция и Казахстан заинтересовались нашим фильмом, ведь он не только про якутов. Они отметили, что Тыгын Дархан похож на их Чингисхана. Пока мы рассчитываем на страны СНГ»,- рассказал директор Национального центра аудиовизуального наследия народов республики Степан Москвитин.

Для съёмок «Тыгын Дархана» использовали более 3500 костюмов: воинские доспехи, парадные одеяния, повседневную и праздничную одежду якутов XVI-XVII веков. Для исторической достоверности за декорации отвечали художник-постановщик Пётр Бояркин, доктора исторических наук Розалия Бравина и Андриан Борисов, также искусствовед Зинаида Иванова-Унарова.

«Нам выпала честь передать атмосферу XVI-XVII веков. Это было очень трудно, но мы с этим справились! Мы опирались на исторические и археологические данные. Это удивительно, насколько всё точно получилось. В некоторых эпизодах фильма вы увидите кружева и шёлк, это совершенно оправданно. Еще до прихода русских в наши края доставляли китайские материалы»,–рассказала Зинаида Иванова-Унарова.

Фильм «Тыгын Дархан» был запущен в прокат 4 ноября 2020 года, в День народного единства, он приурочен к 100-летию Якутской АССР. Бюджет фильма составляет 255 млн рублей. В этом году картина получила гран-при в номинации «Лучший Евразийский полнометражный фильм».

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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