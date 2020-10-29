Фильм режиссера из Якутска попал в шорт-лист кинопремии

Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной молодежной кинопремии. В шорт-лист вошло 15 кинолент, отобранных экспертным советом. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 3 декабря в Москве.

В шорт-лист премии вошла документальная работа «Бой» режиссера из Якутска Максима Арбугаева. Фильм посвящен Паралимпийской сборной России по футболу слепых.

По словам создателей, главная задача картины — рассказать людям про удивительный вид спорта, показать истории игроков, которые являются воплощением стремления и веры в победу. «Бой» не о людях с ограниченными возможностями, а о людях с неограниченной верой в себя.

Победителей кинопремии определит совет жюри, в состав которого вошли генеральный директор творческой студии «Стелла» и продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов, генеральный продюсер Всемирного фестиваля уличного кино Александр Щеряков, куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм», народный артист и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Хотиненко, руководитель мастерской документального кино, лауреат премий «ТЭФИ» и «Ника» Сергей Мирошниченко, советский и российский режиссёр Владимир Фенченко и другие выдающиеся деятели в области кино. Председателем жюри стал российский продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино» Илья Бачурин.