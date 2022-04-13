Фильм режиссера из Якутии стал финалистом​​​​​​​​ на международном кинофестивале

Фильм режиссера из Якутии стал финалистом​​​​​​​​ на третьем международном кинофестивале Leonid Khromov International Film Festival 2022

Короткометражный художественный фильм «Нужен клей» режиссера из Якутии Алексея Плишкова стал финалистом и попал в номинацию в категории «Лучший короткометражный фильм» http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/needglue/

Трейлер фильма можно посмотреть по этой ссылке https://vk.com/video-109410718_456239112

Вчера были подведены итоги третьего международного кинофестиваля Leonid Khromov International Film Festival 2022 (LKIFF 2022). http://www.lkiff.com/ru/news/12-04-2022/

В финал вошли: семь полнометражных художественных фильма из США, Индии, Кыргызстана, Турции, Германии и Венгрии; шестнадцать короткометражных фильмов из Италии, Японии, Египта, Дании, России, Португалии, Китая, США, Великобритании и Франции; четыре документальных фильма из США, Бельгии и России.

Также были учреждены новые номинации для актеров, продюсеров и режиссеров.

Итоги.

Лучшим фильмом (Гран При, Лучший художественный фильм) признан американский фильм «Не забыть» режиссера Валерио Заноли. http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/nottoforgetВ главных ролях фильма сыграли пять оскароносных актеров.

Лучшим короткометражным фильмом был признан фантастический фильм из Британии «Познание», режиссер Ravi Ajit Chopra.http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/cognitionВ главных ролях сыграли звезды Голливуда Эндрю Скотт и Джереми Ирвин.

Лучшим документальным фильмом стал «Амука» из Бельгии, режиссер Antonio Spano.http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/amuka

Лучшим актером признан американский актер Kevin Hardesty за фильм «Не забыть».http://www.lkiff.com/movies/2022/kevinhardesty

Лучшей актрисой стала Karen Grassle из США за тот же фильм.http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/karengrassle

Лучшим актером короткометражного фильма признан британский актер Jeremy Irvine за фильм «Познание».http://www.lkiff.com/movies/2022/jeremyirvine

Кыргызский фильм «Дорога в Эдем» попал в число финалистов, режиссеры Бакыт Мукул, Дастан Жапар.http://www.lkiff.com/movies/2022/roadtoeden

Лучшей актрисой короткометражного фильма признана Тати Голых из США за фильм «Три остановки».http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/tatigolykh

Лучшим продюсером и режиссером стал Валерио Заноли за фильм «Не забыть» (США).http://www.lkiff.com/movies/2022/valeriozanoli

Мероприятие планировалось провести в оффлане в Москве в формате церемонии награждения, но ввиду текущей обстановки пришлось подводить итоги в онлайне.

Продюсером и председателем жюри является российский продюсер Леонид Хромов.https://www.kinopoisk.ru/name/6487579/