Фильм режиссера из Якутии стал финалистом на международном кинофестивале
Фильм режиссера из Якутии стал финалистом на третьем международном кинофестивале Leonid Khromov International Film Festival 2022
Короткометражный художественный фильм «Нужен клей» режиссера из Якутии Алексея Плишкова стал финалистом и попал в номинацию в категории «Лучший короткометражный фильм» http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/needglue/
Трейлер фильма можно посмотреть по этой ссылке https://vk.com/video-109410718_456239112
Вчера были подведены итоги третьего международного кинофестиваля Leonid Khromov International Film Festival 2022 (LKIFF 2022). http://www.lkiff.com/ru/news/12-04-2022/
В финал вошли: семь полнометражных художественных фильма из США, Индии, Кыргызстана, Турции, Германии и Венгрии; шестнадцать короткометражных фильмов из Италии, Японии, Египта, Дании, России, Португалии, Китая, США, Великобритании и Франции; четыре документальных фильма из США, Бельгии и России.
Также были учреждены новые номинации для актеров, продюсеров и режиссеров.
Итоги.
Лучшим фильмом (Гран При, Лучший художественный фильм) признан американский фильм «Не забыть» режиссера Валерио Заноли. http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/nottoforgetВ главных ролях фильма сыграли пять оскароносных актеров.
Лучшим короткометражным фильмом был признан фантастический фильм из Британии «Познание», режиссер Ravi Ajit Chopra.http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/cognitionВ главных ролях сыграли звезды Голливуда Эндрю Скотт и Джереми Ирвин.
Лучшим документальным фильмом стал «Амука» из Бельгии, режиссер Antonio Spano.http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/amuka
Лучшим актером признан американский актер Kevin Hardesty за фильм «Не забыть».http://www.lkiff.com/movies/2022/kevinhardesty
Лучшей актрисой стала Karen Grassle из США за тот же фильм.http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/karengrassle
Лучшим актером короткометражного фильма признан британский актер Jeremy Irvine за фильм «Познание».http://www.lkiff.com/movies/2022/jeremyirvine
Кыргызский фильм «Дорога в Эдем» попал в число финалистов, режиссеры Бакыт Мукул, Дастан Жапар.http://www.lkiff.com/movies/2022/roadtoeden
Лучшей актрисой короткометражного фильма признана Тати Голых из США за фильм «Три остановки».http://www.lkiff.com/ru/movies/2022/tatigolykh
Лучшим продюсером и режиссером стал Валерио Заноли за фильм «Не забыть» (США).http://www.lkiff.com/movies/2022/valeriozanoli
Мероприятие планировалось провести в оффлане в Москве в формате церемонии награждения, но ввиду текущей обстановки пришлось подводить итоги в онлайне.
Продюсером и председателем жюри является российский продюсер Леонид Хромов.https://www.kinopoisk.ru/name/6487579/
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