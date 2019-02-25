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Культура & Образование
25 февраля 2019, 9:35
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Фильм про Якутский Голливуд презентовали в Москве

24 февраля в «Доме кино» в Москве состоялась премьера фильма о путешествии в Якутию «Интересная жизнь». По сюжету главный герой картины, которого играет комедийный актёр Алексей Юдников, отправляется в республику за главной ролью в якутском кино.

Артист занимает деньги и покупает билет в один конец. Но в аэропорту его никто не встречает. Проект заморожен, телефон режиссера выключен. В попытках заработать деньги на обратный билет и продолжая поиски друга, Алексей скитается по Якутии.

Пунктами его путешествия становятся киностудия «Сахафильм», съемочная площадка хоррора, избушка местного шамана, ночной клуб, где он подрабатывает бородатой женщиной.

Съемки проходили в Якутске, селах Ой, Еланка, на Табагинском мысе, они начались зимой 2016 года и завершились в 2017 году.

— Что вы знаете про Якутский Голливуд? Вот и мне ничего не было известно, а в этой части нашей необъятной страны снимается большое количество фильмов: ярких, смешных, грустных, талантливых. И это всё происходит в нашей стране, с нами, а мы этого ничего не знаем, не видим, — говорит режиссер фильма Анна Яновская.

«Интересная жизнь» — это возможность рассказать о Якутии россиянам и мировому культурному сообществу. Натурные съёмки проводились с использованием аппаратуры Canon при температуре минус 45 градусов.

Картина была отмечена наградами за лучший сценарий («Амурская осень» в Благовещенске) и лучшую работу оператора-постановщика Семена Аманатова («Начало» в Санкт-Петербурге).

На международном фестивале в Сочи фильм получил сразу два приза — за лучшую мужскую роль и приз жюри за «неординарное совмещение жанров».

«Интересная жизнь» — дебют режиссера и автора сценария Анны Яновской. Объект ее исследования — человек, оказавшийся в экстремальных условиях. Фильм представит съемочная группа во главе с художественным руководителем проекта Андреем Шемякиным.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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