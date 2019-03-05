Фильм про экспедицию по следам Семена Дежнева выдвинут на премию

Спустя 400 лет после освоения этого участка планеты фотограф и путешественник Леонид Круглов отправился в экспедицию по следам первооткрывателя Семёна Дежнёва, его фильм представлен на суд жюри «Хрустальный компас».

В XVII веке европейцы с трудом себе представляли, соединяется ли Азия с Америкой и есть ли водный пролив между ними. Дежнёв в то время был казаком, начиная с 1640 года, участвовал в походах по Восточной Сибири, находясь на государственной службе, занимался сбором натурального налога – ясака. Зачастую он был вынужден разнимать враждующие племена, выступать в роли третьей стороны, порой, сам рисковал жизнью.

Режиссёр проекта, идейный вдохновитель и продюсер – Леонид Круглов, в подготовке фильма ему помогал так же Фёдор Конюхов и полярный гид Виктор Симонов. Автору удалось полностью пройти по маршруту известного первооткрывателя и показать чудеса и опасности русской Арктики сегодня. Сценаристы с первых кадров погружают зрителя в историю, о которой мало кто знает. Четыре года Леонид Круглов вместе с операторами и проводниками из числа местного населения шли тяжёлой дорогой Дежнёва, было отснято несколько часов видеоматериала, преодолено 10 тысяч километров пути. Уникальные съёмки сделаны на полосе холода, в условиях максимально приближенных к тем, что были несколько веков назад.

«Из учебников мы узнаём, что историю творят императоры или полководцы, но зачастую ключевые решения принимают самые простые люди и за себя, и за державу. Вот, например, неграмотный казак Дежнёв сам для себя поставил цель, взял на себя всю ответственность и риски, и с этим грузом отправился в полную неизвестность. Судьба приготовила ему место в череде великих первооткрывателей. Таких, как Колумб или Магеллан», – так комментирует свою работу Леонид Круглов.

Ещё в XVII веке русские поняли, что без коренных народов Сибири эта огромная территория будет холодной безлюдной пустыней. Жизнь в Арктике сложная, традиционный быт разрушить легко, а вот заменить его нечем. Можно сказать, именно во времена Дежнёва зародилась государственная система невмешательства и поддержки местного населения.

Дежнёв проделал рискованное путешествие на край мира, навсегда изменившее ход российской и мировой истории. Но он так и не узнал, что совершил географическое открытие и его именем назовут самую крайнюю точка северо- восточной Евразии, мыс Дежнёва. И хотя освоение Арктики происходит до сих пор, исследователи считают, что именно благодаря выдержке и решимости Семёна Дежнёва Московия стала Россией, самым большим государством мира.

Справка:

За время проведения Премии на соискание «Хрустального компаса» поступил 1531 проект из 35 стран мира и 84 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет- голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани» .