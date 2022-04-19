Фильм об Якутии снимут для проекта «Киноуроки в школах России»

В июне в Якутии в рамках Всероссийского образовательного проекта «Киноуроки в школах России» будет сниматься художественный фильм. Организационные вопросы обсуждены на встрече вице-премьера Правительства Якутии Ольги Балабкиной с авторами и разработчиками проекта – Еленой Дубровской и Виктором Меркуловым из Центра развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост».

«Якутия поражает тех, кто впервые попал в республику, своими контрастами. Меня поразило органичное переплетение современного с историческим – высоких технологий с вековыми традициями и обычаями. В фильме, который будет сниматься здесь, мы обязательно покажем эту поразительную связь и красивую природу», – поделилась планами Елена Дубровская.

В рамках проекта в российских регионах снимаются детские короткометражные художественные фильмы, которые воспитывают детей на примере сюжета фильма, закрепляют вечные духовно-нравственные понятия «справедливость», «чувство долга», «героизм», «патриотизм», «сопереживание», «умение сочувствовать», «честь», «совесть», «сострадание», «ответственность» и другие важнейшие человеческие качества.

Виктор Меркулов рассказал, что, посмотрев фильм, ребёнок сам делает нравственные выводы – что есть хорошо, а что есть плохо, как надо поступать, а как не надо. «И это очень важно, не кто-то учит, что так делать хорошо, а так нельзя. Когда ребёнок сам делает вывод, это закрепляется лучше», – говорит он. Все фильмы киноуроков рассмотрены экспертами федерального Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и получили положительное заключение.

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. Цель проекта – создание детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и других духовно-нравственных понятиях. Всего планируется создать 99 детских кинокартин – один киноурок на один учебный месяц на 11 лет обучения ребёнка в школе. Сегодня в реализацию проекта включились все регионы страны, проект рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации.