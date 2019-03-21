Фильм о турпотенциале Якутии выдвинут на премию

Проект, объединивший в себе фильм и уникальные научные данные «Полюс холода соединяет океаны» представлен в оргкомитет премии «Хрустальный компас».

Экспедиция впервые в мире прошла естественным речным путём из Тихого океана в Северный Ледовитый по территории Хабаровского края и республики Саха (Якутия). В исследовательский состав группы вошли сотрудники Русского географического общества, Российского союза спасателей, медики и журналисты, а руководил походом главный республиканский спасатель Николай Находкин.

Задача перед участниками стояла сложная: оценить туристский потенциал территории Северо-Востока России, проверить маршрут на безопасность, установить мемориальные знаки в исторически памятных местах.

«Необходимо было получить сведения о биологическом разнообразии по меридиану Индигирки. На этой реке в Якутии расположен северный полюс холода. Экспедиция выполнила большую научную программу по заданию шести академических институтов», — отметил руководитель Службы Спасения республики Саха (Якутия) Николай Находкин.

Стартовали путешественники из порта Охотск Хабаровского края ещё в середине июля 2016 года и к 5 августа добрались до старинного села Русское Устье на берегу Северного Ледовитого океана, где живет община поселенцев-индигирцев. Участники экспедиции на четырех лодках «Фрегат» прошли сложнейший маршрут, поднявшись на высоту более 1400 метров над уровнем океана. Путь протяженностью около трех тысяч километров проходил по малоизученным рекам Охота, Делькю, Куйдусун и Индигирка. Исследователи собрали пробы воды на всём маршруте в устьях впадающих рек и ледников. Эта информация уже дала понять, как формируются новые водные артерии между двух океанов.

Участники экспедиции также получили образцы осадков и льда для химического анализа. Эти данные помогут учёным понять происхождение ледников. Сейчас на водоразделе океанов установлены и работают температурные датчики-логгеры, которые на протяжении долгого времени будут записывать степень нагрева и охлаждения почвы на глубине 1 метр. Такие сведения дают более точную картину климатического изменения на всей планете. Кроме того, группой впервые получены уникальные данные о животных и пернатых, обитающих на всём протяжении маршрута. Стали известны места гнездования белоплечих орланов на реках Охота и Делькю-Охотская, удалось установить распространение речной выдры.

Учёные считают, что этот проект доказал само существование такого маршрута от океана до океана, а на карте мира появился новый речной путь. Свое достижение экспедиционная группа представила в оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас», где проект сможет побороться за престижный «географический Оскар».

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших российских достижениях. За время проведения на соискание поступило 2087 проектов из 36 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет- голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани» .

Фото Сергея Карпухина