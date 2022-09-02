Фильм о северных народах Якутии покажут на федеральном телеканале

Фильм про долганов канал «Культура» снял в рамках цикла «Земля людей»

Телеканал «Россия-Культура» покажет фильм «Земля людей. Долганы. Откуда дует ветер», снятый в рамках собственного проекта, завтра, 3 сентября в 12:40.

Фильм снимали в самом северном оленьем стаде России за полярным кругом. Впечатлениями от северного края и о том, как проходили съёмки, с ЯСИА поделилась автор и продюсер проекта Анна Коряковцева. Фильм про долганов федеральный канал снял в рамках цикла «Земля людей». Через проект авторы показывают духовную красоту людей, красоту природы и настоящие, веками сформированные традиции народов России.

«Приехать в гости к долганам-оленеводам непросто! Для этого нужно добраться до Анабарского улуса на севере Якутии – места суровые, особенно зимой… Зато именно здесь можно в полной мере прочувствовать все нюансы оленеводческого быта», — говорят авторы проекта.

Свою любовь к уникальной природе Якутии, её жителям выразила Анна Коряковцева. Это её не первая поездка в регион.

«Я почувствовала, что такое настоящий север только там, хотя это уже моя третья экспедиция за полярный круг. В начале мне было сложно справиться с самой собой. Длинная дорога, отсутствие условий и холод сделали своё дело. Когда нам пришлось в течение шести часов ехать на вездеходе к стаду, я чувствовала, что могу обморозить лицо, хоть на мне и была балаклава. Потом ехала на вездеходе. Очень трясло. А так как у меня не было опыта, я держалась всем телом, как могла, чтобы не выпасть, и нагрузка была как в спортзале. И это шесть часов, представляете? В итоге на следующий день у меня болел каждый сантиметр, а нужно было работать и не подавать виду.

Следующим испытанием была жизнь в балоке крохотного размера с операторами и нашими водителями. Тогда ты понимаешь, что твоя жизнь полностью зависит от огня в печке и от людей, которые этот огонь поддерживают. Не скрою, в конце второго дня я плакала и не могла ничего с этим поделать.

Но мы повстречали удивительных, добрых и заботливых людей. Уже потом я поняла, что они оберегали наши жизни и, может быть, как никто другой, понимали нас. Долганы живут так всегда, а я-то в первый раз оказалась в таких условиях.

Ещё одним удивлением было то, что на ужин нам дали сырую ногу оленя. Надо понимать, что я никогда в жизни не готовила оленя, тем более на печке буржуйке, но и тут на помощь пришли наши водители. Ещё одним подарком было северное сияние. Нам говорили, что мы его не застанем, но нет, оно было. И когда я на него смотрела, дух захватывало от счастья. Я никогда не забуду одну из самых удивительных поездок в моей жизни», — поделилась автор проекта.

Она поблагодарила съёмочную команду за проделанную колоссальную работу, жителей Якутии за гостеприимство и отзывчивость.

Отметим, фильмы о культуре якутских народов из цикла «Земля людей» были трижды отмечены жюри и организаторами фестиваля этнографических фильмов «Крымский кадр», который прошёл в прошлом году в Симферополе. Фильм «Русскоустьинцы. Под солнцем Арктики» занял 1 место в номинации «Многонациональный мир России», «Эвены. Хранители оленьего царства» получил специальный диплом организаторов фестиваля, «Юкагиры. В созвездии оленя» был выбран для просмотра в ходе официальной церемонии закрытия фестиваля. Фото предоставлено Анной Коряковцевой