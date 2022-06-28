28.06.2022
22:07
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Якутия
Фильм о девушке, пропавшей в Якутии, стал лидером проката
Приключенческая комедия Владимира Котта «Дикая» о московской модели, случайно попавшей в республику, стала второй по кинопрокату в минувшие выходные в России и странах СНГ, собрав 25,4 миллиона рублей, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.
Главная героиня — начинающая модель Алена, которая мечтает покорить Москву, но судьба складывается так, что вместо полета в Ниццу она оказалась в дикой тайге Якутии. Девушке предстоит выжить, спасаясь от комаров, хищников и лесного пожара.
Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что новый фильм режиссера Владимира Котта «Дикая», съемки которого проходили в республике, вышел на больших экранах в России в четверг, 23 июня.
Фото: РИА Новости
Источник: Якутия 24
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