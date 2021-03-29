Фильм о Чурапчинском переселении появился в открытом доступе

SakhaLife.ru уже писал о премьерном показе в Якутии документального фильма «Вечная память народа» Марины КАЛИНИНОЙ о трагедии Чурапчинского переселения.

Совсем недавно фильм появился в открытом доступе на YouTube.

«Одна из трагических страниц в истории Якутии долгое время считалось закрытой темой. Осенью 1942 года более 5000 жителей Чурапчинского улуса были отправлены на север по реке Лена для добычи рыбы для фронта. На местах не было жилищ, еды, орудий труда, а это была почти зима. После войны оттуда вернулись только 1700 человек. Фильм напомнит нам и нашим детям, какой ценой досталась нам эта жизнь», – написала продюсер фильма Лена Баишева.

В фильме переселенцы делятся воспоминаниями о самых трагических моментах своей жизни.

Несмотря на то, что на тот момент все они были детьми, они трудились наравне со взрослыми, делили с ними все тяготы жизни.

Их рассказы, наполненные не только печалью утраты, но и гордостью за совершенный подвиг, способны воодушевить любого человека.