Фильм «Не хороните меня без Ивана» ждет своих зрителей

Определена дата премьеры якутского фильма «Не хороните меня без Ивана»

Полнометражный художественный фильм «Не хороните меня без Ивана», в якутской версии «КЭРЭНИ КӨРБYТ», выйдет 22 декабря 2022 года. Фильм стал одним из самых ожидаемых в 2022 году.

Фильм производства Студия «Автор» и Кинокомпании «Сахафильм» снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Как рассказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, на картину суммарно было выделено 29 млн рублей.

— Кинокомпания «Сахафильм» в 2020 году впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры России и получила 20 млн рублей на этот фильм, из бюджета республики также выделены средства – 9 млн руб. Картина показывает историю народа саха, нашей республики, но рассказ этот ведется через судьбы двух главных героев — художника Ивана Попова и его друга Степана Бересекова. Режиссер фильма Любовь Борисова известна зрителям в нашей стране по доброму фильму «Надо мной солнце не садится», который получил приз на Московском кинофестивале. Уверен, что и новая картина будет тепло принята и станет хорошим подарком нашим зрителям к Новому году, — отметил Юрий Куприянов.

Отметим, что предпремьерный показ фильма состоится 5 декабря на кинофестивале «Зимний» в кинотеатре «Художественный» в Москве. Показ состоится в 21.30.

Фильм переносит зрителя в 1910 год, в Восточную Сибирь на просторы Якутии. Степан Бересеков умер в тот вечер, когда закат окрасил всё небо в акварельно-розовый цвет. Через два дня он очнулся в гробу на собственных похоронах, отчего все решили, что он превратился в нечисть. Только художник Иван Попов смог понять, что это был летаргический сон. Вскоре Попов отправляется в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо. Но он еще не знает, что это путешествие таит в себе смертельную опасность, так как Иван Попов намерен искать для своей коллекции только самые красивые предметы, а его попутчик «умирает» именно от красоты…

Как рассказала режиссер фильма Любовь Борисова, фильм основан на реальных событиях.

— Для сценария я взяла за основу забавный эпизод из жизни художника и этнографа Ивана Васильевича Попова и его друга Степана Бересекова, который страдал летаргическим сном. Бересекова отпевали в церкви, когда он внезапно проснулся и напугал до смерти псаломщика — младшего брата Попова. «Покойник» пришел за помощью в юрту Попова, который выяснил природу его заболевания. С тех пор Бересеков говорил людям, что если он умрет в следующий раз, то без художника Ивана Попова его нельзя хоронить. Несмотря на мрачное начало, фильм получился легким и красочным, — рассказала режиссер.

Полнометражный художественный фильм

«КЭРЭНИ КӨРБYТ” («НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА»)

Год: 2022

Премьера: 22 декабря 2022

Жанр: драма, комедия

Язык: якутский, русский

Страна: Россия

Производство: Студия «Автор» и Кинокомпания «Сахафильм»

При поддержке: Министерства культуры Российской Федерации

Продюсеры: Иван Болотников, Дмитрий Шадрин, Сардана Саввина

Режиссер: Любовь Борисова

Авторы сценария: Любовь Борисова, Юлия Клименко

Режиссер монтажа: Любовь Борисова

В ролях: Дариус Гумаускас (в роли Ивана Попова), Александр Чичахов (в роли Степана Бересекова),

Дата релиза: 22 декабря 2022

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