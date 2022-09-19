Фильм «Наша зима» получил награду за лучшую операторскую работу

Фильм якутского режиссера Степана Бурнашева «Наша зима» получил приз фестиваля театра и кино «Амурская осень» за лучшую операторскую работу. Оператором фильма, который выйдет в широкий прокат 24 ноября, выступил Данила Горюнков, который также принимал участие в другом якутском проекте того же Степана Бурнашева «Айта».

Картина рассказывает о семейной паре, которая, прожив десять лет вместе, решает разойтись. Съемки фильма проходили зимой прошлого года в 56-градусные морозы. Главные роли исполнили Илья Яковлев и Ирина Михайлова.

Второй якутский фильм — «Белый ангел тундры», снятый Александром Лукиным, получил Приз минкультуры Амурской области «За обращение к теме гуманизма и сохранения исторической памяти». Он повествует о непростой судьбе врача из Ленинграда, которая в 1937 году приехала на работу в отдаленное северное село Жилинда, где живут оленеводы. Когда среди оленеводов началась эпидемия брюшного тифа, она лечила заболевших, и в итоге заразилась сама. Отдав последнее лекарство больному ребенку, сама девушка умерла.

Фестиваль «Амурская осень» впервые прошёл в 2003 году. В 2018 году гран-при фестиваля получил Алексей Романов за работу «Сааскы Кэм».

Источник: Yakutia-Daily.ru