Фильм «Надо мною солнце не садится» получил приз Международного кинофестиваля

Фильм «Надо мною солнце не садится» стал лучшим игровым фильмом III Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» по версии экспертного жюри, сообщает ЯСИА.

Гран-при арктического фестиваля получил неигровой фильм финских кинематографистов «Северный травелог». Главный приз за неигровое кино присужден ленте режиссера из Дании Лау Лассе «Ворон и чайка».

Фестиваль «Золотой ворон» прошел в Анадыре 20-26 мая. В фестивале принимали участие кинематографисты из 10 стран, в том числе Северной Америки и Скандинавии, а также северных регионов России.

Фильм «Надо мною солнце не садится» принимал участие в конкурсной программе игровых полнометражных фильмов наряду с еще четырьмя картинами: «Лазурный рубеж», «Со дна вершины», «Тиа и Пиуджук» и «Хон Юш. Путь от Оби».

«Золотой ворон» — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России. Его отличительной особенностью является то, что главных победителей конкурсных программ определяет зритель. Кроме зрителей фильмы оценивает жюри кинофестиваля, состоящее из профессиональных кинематографистов, которое по итогам фестиваля вручает специальные призы. Организаторами фестиваля являются Союз кинематографистов России, продюсерский центр «Молодежные инициативы» и правительство Чукотского автономного округа.